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Avrupa Konseyi: İstanbul'da süreç en kısa sürede tamamlansın

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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden yapılan çağrıda Türkiye’de 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçim sonuçlarına 'saygı gösterilmesi' istendi.
Avrupa Konseyi: İstanbul'da süreç en kısa sürede tamamlansın

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Başkanı Anders Knape, Güneydoğu Anadolu'da belediye başkanı seçilen bazı adaylara mazbatalarının verilmemesi ve İstanbul seçimleri konusunda çıkan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

'İSTANBUL'DAKİ NİHAİ SONUÇLAR EN KISA ZAMANDA İLAN EDİLMELİ'

Euronews'in haberine göre Knape, seçmenlerin oylarına saygı gösterilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Daha önce seçimleri izleyen kongre heyeti tarafından da altı çizildiği gibi, millet iradesini yansıtan halkın demokratik seçim ve kararlarına kesinlikle saygı gösterilmeli. Halkın iradesinin sonuçlarının yerine getirilmesi demokratik sistemlerde mutlak önceliktir. Biz Türk yöneticilerine süreci tamamlayarak, İstanbul'daki nihai sonuçları en kısa zamanda ilan etmeleri ve halkın kararlarına uyulması çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

 

Açıklamada, 31 Mart'ta seçilenlerin özgür bir şekilde ve Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Sözleşmesi kurallarına uygun olarak görev yetkilerini kullanabilmeleri istenirken, yeni seçilen belediye başkanlarının hangi partiyi temsil edip etmediklerine bakılmaksızın, adil koşullar ve uygun kaynaklarla çalışmalarına olanak sağlanması tavsiye edildi.

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