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Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Sevilla karşısında avantaj arıyor

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, İspanya'da yeniden Avrupa sahnesine çıkıyor. Temsilcimiz, Sevilla deplasmanındaki ilk maçında avantajlı skor elde ederek, çeyrek final kapısını aralamayı hedefliyor.
Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Sevilla karşısında avantaj arıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Sevilla'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler 16 Mart'taki rövanş için iyi bir skor elde etmek istiyor. Temsilcimizde sakatlığı bulunan Peres ile UEFA listesinde olmayan Henrique, Alioski ve Serdar Dursun kadroda yer almıyor. Rakipte Marcao, Papu Gomez, Rekik ve Bade sakat, Gueye de liste dışı. Fenerbahçe, Sevilla ile 2008'de Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşmıştı. Sarı Kanarya, ilk ayağı 3-2 kazanıp bugünkü maçın oynanacağı Ramon Sanchez Pizjuan'da 3-2 yenilmesine rağmen penaltılarla çeyrek finale yükselmişti.

MUHTEMEL 11’LER

Sevilla: Bono, Nianzou, Fernando, Gudelj, Jordan, Rakitic, Navas, Acuna, Gil, Torres, En-Nesyri

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Samet, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

Saat: 23.00

Stat: Ramon Sanchez Pizjuan

Hakem: François Letexier

MAÇTAN NOTLAR

– Yeni transferler Oosterwolde ve Samet şans verilmesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk Avrupa sınavlarına çıkacak.

– Sevilla, ligde son üç maçını kazanamadı, son hafta Atletico Madrid'e 6-1 yenildi. Teknik direktör Sampaoli ile yollar ayrılabilir.

– Eski Galatasaraylı ön libero Fernando, Sevilla'daki sakatlıklar nedeniyle stoperde oynayacak.

– Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde yenilmedi: 7 galibiyet, 3 beraberlik.

– Fenerbahçe’nin kadro değeri 177 milyon Euro, UEFA'da 60. sırada. Sevilla'nın değeri 240 milyon Euro ve kulüp sıralamasında 19'uncu…

AVRUPA’DA 253. MAÇ

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.

KUPA 2’DE 135. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi’nde 135. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi’nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 78 gol yedi.

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