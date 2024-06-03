Jose Mourinho Pazartesi günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda dikkat çeken başlıklar arasında başkanlık yarışı ve Aziz Yıldırım'ın "Mourinho transferinin kendisine sorulduğuna" ilişkin ifadeleri de vardı.

Mourinho, Aziz Yıldırım ile görüştüklerini ama izin almakla ilgili bir durum olmadığını savundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da, Portekizli çalıştırıcı ile ilk temas kuran ismin kendisi olduğunu savundu.

Aziz Yıldırım, "Öbür taraf bana söyledi, imzalayın dedim" şeklinde konuşmuştu.

Yıldırım, Mourinho transferini başkanlık seçimi vaadi olarak duyurmuştu.

Seçim 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

KAYNAK,GETTY IMAGES Fotoğraf altı yazısı,Mourinho, İngiliz yayıncı kuruluş için Londra'da Şampiyonlar Ligi maçını yorumladı.

Şampiyonlar Ligi

Ünlü teknik direktör İstanbul'a seyahatinden bir gün önce Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalinde yayıncı kuruluş için yorumculuk yapmıştı.

Mourinho burada Fenerbahçe'nin gelecek sene devler liginde yer almasının güç olduğunu söyledi:

"Zor çünkü önümüzde üç ön eleme turu var ve Fenerbahce'nin sekiz oyuncusu Avrupa Şampiyonası'na katılacak ve birinci tur öncesi başlayacak çalışmalara katılamayacaklar.

"Zorlukları sevdiğimi biliyorsun, bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için savaşacağız."

Mourinho daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham takımlarını çalıştırdı. Fenerbahçe ünlü ismin çalıştırıcağı 11. takım oldu.

Mourinho transferi dünya basınında: 'Belki de birbirleri için yaratılmışlardır'

Amerika'daki ünlü spor sitesi The Athletic, Mourinho transferine manşetten yer verdi.

İmza törenini site adına izleyen Tim Spiers izlenimlerini şöyle bitirdi

"Mourinho ve Fenerbahçe ilk bakışta beklenmedik bir evlilik gibi görünebilir. Ancak onun ve Türk futbolunun katıksız dramalara olan tutkuları göz önüne alındığında, belki de birbirleri için yaratılmışlardır.

"Bunu izlemek kesinlikle sıkıcı olmayacak."

İngiliz medyası Mourinho’nun Fenerbahçe’yle anlaşmasına spor sayfalarında, ünlü ismin “Bu forma benim tenimdir" ifadelerini vurgulayarak yer verdi.

Guardian gazetesi imza töreni mesajlarını öne çıkarırken, Mourinho'nun ilk hedefinin 2013-2014 sezonundan bu yana uzak olunan şampiyonluk olacağını aktardı.

Independent gazetesi de "şok ve sürpriz" gibi ifadelerle transferi haberinde ele aldı.

Gazete daha önce de Vitor Pereira ve Jorge Jesus gibi Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'de görev yaptığını hatırlattı ve Mourinho'nun Manchester'ı çalıştırırken 52 milyon sterline transfer ettiği Fred ile yeniden aynı ekipte yer alacak olmasına dikkat çekti.

KAYNAK,FENERBAHÇE Fotoğraf altı yazısı,Mourinho Ali Koç ile birlikte havalimanında

'Ben özel biriyim'

Fenerbahçe Mourinho transferini "Özel Biri Fenerbahçe'ye hoşgeldin" diye dünyaya duyurdu.

"Özel biri" (Special One) ifadesi Mourinho'nun Chelsea teknik direktörlüğü dönemindeki bir basın toplantısında ortaya çıktı. Ünlü çalıştırıcı İngiliz medya mensuplarıyla konuşurken, kendisinin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş "özel biri" olduğunu söylemişti.

Chelsea, Real Madrid gibi dev kulüpleri çalıştıran Mourinho, Avrupa futbolunda son 20 yıla damga vurmuş bir isim.

Ülkesi Portekiz’in Benfica takımı ile başladığı teknik direktörlük kariyerinde 21 büyük kupa ve şampiyonluk elde etti.

Mourinho, Avrupa’nın üç büyük kupası, Şampiyonalar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’ni kazanmış tek çalıştırıcı olma onurunu da taşıyor.

61 yaşındaki çalıştırıcı son büyük başarısını Roma’yla elde etti.

Mourinho yönetiminde kulüp 2022 yılında Avrupa Konferans Ligi şampiyonu oldu ve tarihindeki ilk Avrupa kupasını elde etti.

Jose Mourinho, İtalyan ekibi ile 2023 yılında da Avrupa Ligi’nde final oynadı ama Sevilla’ya penaltılarla kaybetti.