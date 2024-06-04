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Futbol'da MHK başkanı görevinden ayrıldı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı görevini 14 yıldır devam ettiren Sadık Özbilgehan, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı MHK başkanlığı görevini iade ettiğini duyurdu
Futbol'da MHK başkanı görevinden ayrıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı görevini 14 yıldır devam ettiren Sadık Özbilgehan, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı MHK başkanlığı görevini iade ettiğini duyurdu. Uzun yıllardır bu görevi elinden geldiğince yapmaya çalıştığını kaydeden Sadık Özbilgehan, 14 yıllık dönemde her zaman hem MHK’nın hem de hakemlerin yanında olan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, MHK Başkanlığı görevini iade eden Sadık Özbilgehan’a uzun yıllardır Kıbrıs Türk futbolu için gösterdiği hizmetlerden dolayı şahsı ve yönetim kurulu adına teşekkür ederken, 14 yıldır MHK Başkanı olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na katkı koyan Özbilgehan ve çalışma arkadaşlarına bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Sadık Özbilgehan görevinden ayrılırken, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na hitaben şu ifadeleri kullandı;

“2010 -2011 Futbol Sezonu’ndan bugüne kadar yaklaşık 14 yıldır MHK Başkanı olarak görev yaptığım KTFF Merkez Hakem Kurulu, MHK Üyelerimizle birlikte özverili bir şekilde sizinle ve KTFF Yönetim Kurulu’nuzla uyumlu bir şekilde birlikte 14 sezon görev yaptık.

Görev yaptığımızı bu dönemlerde; sizin ve yönetim kurulunuzun bize verdiği desteklerle, MHK’de görev yapan tüm MHK üyelerimizle birlikte, hakem camiasının kurumsallaşması, genç ve yetenekli hakemleri futbolumuza kazandırılması, yetersiz olan hakem sayısını artırılması, hakemlerimizin toplumda var olan saygınlığını daha fazla artırılması; dürüst, adaletli ve çağdaş hakemler yetiştirilmesi için elimizden geldiğince çalıştık.

Görev yaptığımız dönemde birçok yeniliklere ve ilklere imza attık. 2010 yılında 60 civarında olan hakem sayısını 130’a, 0 olan kadın hakem sayımızı ise 23’e çıkardık. Mevcut hakemlerimizin %90 ve daha fazlası bizim dönemizde hakemliğe başlamış ve üst klasmanlara yükselmiştir. 14 yıllık dönemde futbolumuza birçok yetenekli genç va başarılı hakemler kazandırdık. Eğitim çalışmalarına büyük önem verdik. TFF - MHK ile ilişkilerimizi en üst düzeye çıkardık. Türkiye’de düzenlenen Hakem - Gözlemci seminerlerine katıldık. Hakem – Gözlemci raporlarında, Online Sisteme geçtik. Telsiz – Kulaklık sistemi uygulaması ve Canlı - Skor uygulamasını gerçekleştik. Son olarak da sizin, MHK ve Miracle TV’nin büyük emekleri ile ülkemizde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını yaptık.

Planladığımız daha birçok yeni proje ve işler olmasına rağmen, son günlerde yaşadığım sağlık sorunları ve bazı özel nedenlerden dolayı, 14 sezon boyunca onurla ve gururla yürüttüğüm KTFF - MHK Başkanığı görevimi tamamlıyorum. Yeni gelecek MHK Başkanı ve üyelerine başarılar dilerim.

Bu sürede bize her türlü desteği ve imkânı sunan size, yönetim kurulunuza, KTFF çalışanlarına, çok değerli çalışma arkadaşlarıma, özverili şekilde görev yapan hakem, gözlemci, saha komiseri kardeşlerime, basın mensuplarına ve spor camiasına çok teşekkür ederim.”

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