Karşıyaka Spor Kulübü'nden iddialarla ilgili açıklama!

Kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

26 Nisan 2024 tarihinde mali genel kurul gerçekleştirilmiş olup Kulüp Başkanımız Umut Düzdaban, bu kulübü kendisine alacaklı teslim etmiştir. Fakat bunu söz konusu bile etmemiştir Bildiğiniz üzere, iki yıl boyunca isim sponsorumuz olan Miracle Cash and More, tüm maddi kaynağı karşılama sözü verip sözlü anlaşma yapmıştır. Futbolcu maaşları 2022-23 döneminde Hakan Törehan'ın ofisinden, şahıs isimlerinden havale yöntemi ile ödenmiş, anlaşmalar yapılmıştır. Kesinlikle hiçbir anlaşmaya kulüp karışmamıştır. Bu dönemde Miracle Cash and More isimli şirketin bir hesabı bulunmamakta olup, gelen paralar tamamen Türkiye'den şahıs isimlerinden direkt futbolcuların hesaplarına yatırılmıştır. Bunun şahidi 2022-23 dönemindeki futbolcularımız olup, dekontlar da kulübümüzde bulunmaktadır.

2023-24 sezonunda Teknik Direktör Caner Oshan ile anlaşılmış, sezon başı hazırlıkları sürerken takımımızın ilk iki aylık maaşları ödenmemiştir. Eski Kulüp Başkanımız Umut Düzdaban ve Teknik Direktörümüz Caner Oshan tarafından ortak bir para koyarak tüm takım ödenmiştir. İlerleyen günlerde havale yöntemi ile Caner Oshan hocamıza paralar iade edilmiştir. Bu havaleler yine şahıs hesaplarından veya Hemtech adlı bir hesaptan gelmiştir ve bu sistem aynı şekilde devam etmiştir. Devre arasından sonra, yaklaşık üç ay maaş ödemesi yapmayan Miracle Cash and More şirketi, sırf takım başarılı giderken takımımız zarar görmesin diye, bu süre zarfında yine Caner Oshan ve eski Başkan Umut Düzdaban tarafından takımın benzin ve maaşlarını eksiksiz ödemiştir.

Daha sonra yaşanan şike olayından dolayı yollarımız ayrılırken, tüm alacaklarımız iki ve üç ay ileri tarihli Ezel Kaynak tarafından yazılan çeklerle yapılmış olup, tamamen yol ayrımına gidilmiştir. Hâlâ bugün bozulmamış çeki bulunan, fakat futbolcularına bir Türk lirası vereceği olmayan kulüp olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süre zarfında Sena Develioğlu, Billy Michael, Toykan Hacet'in kendileri şahit olmak üzere peşinatlar kulüp yönetimi kendi imkanları ile ödenmiştir. İlker İnceler'in ise yarısı kulüp tarafından ödenmiştir.

Sahamızda yapılan tribün projesinin ödemelerinden sadece betonu ve demiri ödeyen Miracle Cash and More şirketi, bu ödemeleri yine Ezel Kaynak'ın çeki ile ileri tarihli olarak direkt firmalara ödemiştir. Geriye kalan tüm ödemeler kulüp tarafından yapılmıştır. Kalıpcımız Nihat Şengil alacağını 5 ay beklemiş olup, kendisine Kulüp Başkanımız Umut Düzdaban Ve Yönetim Kurulu bu sürede yarı parasını ödemiş, yarı parasını yine ileri tarihli Ezel Kaynak isimli çek ile yapmıştır. Diğer tüm işler kulüp tarafından ödenmiştir.

Bu sezon yeni soyunma odası projesinde hiçbir şekilde Miracle Cash and More'nin bir katkısı bulunmamaktadır. Tamamen kendi gelirlerimiz, belediye yardımı ve eski başkan Umut Düzdaban'ın ödemeleri ile yapılmıştır. Aslında bu dönemde kulübümüz çok zorluklardan geçmiştir. Tabii dışarıdan herkes işlerin iyi olduğunu zannederken biz ne mücadele verdiğimizi iyi biliyoruz. 2022-23 sezonunda şampiyonluk primi iki buçuk ay sonra Umut Düzdaban'ın kendi şahsi çeki ile Hamis Çakır'a yazılmıştır. Bunu kendilerine de sorabilir isteyen herkes. Verilmeyecek tek bir hesabımız yoktur. Bir konuya açıklık getirelim: normal şartlarda sponsorluk anlaşmaları bir rakam belirlenir, kulübe ödenir ve yoluna bakılır. Karşıyaka Spor Kulübüne böyle bir ödeme kesinlikle yapılmamıştır. Bu süre zarfında kulübümüze para verilmemiş, hep ihtiyaç ne varsa onlar yarı buçuk ödenmiştir. İç harcamalarımız; elektrik, içme suyu, fizyoterapist, doktor, masör, benzin, taşımacılık, maç kampları, maç yemekleri, maç primleri tamamen eski Başkan Umut Düzdaban'ın cebinden harcanmıştır.