Mourinho soruları yanıtladı...İlk kim görüştü?

Jose Mourinho için düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

Ali Koç: "Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi"

Toplantının açılışını başkan Ali Koç yaptı. Koç, "Aziz Yıldırım 'Mourinho ile benim sayemde anlaştılar' dedi. Bu konunun aslı nedir?" sorusuna yanıt verdi. Koç'un açıklamaları şöyle;

"Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim.

Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz."

Mourinho: "Benimle bu süreçte iletişime geçen ilk kişi Mario Branco’ydu"

Koç'tan sonra Mourinho, soruları cevaplıyor.

"Ben bugüne kadar hep I'am Jose Mourinho diyordum. Ben Jose Mourinho. Bugünden itibaren "Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm" diyeceğim... Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Baranco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Her yere gittiğimde dedikodular oluyor. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil."

Portekizli çalı"Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım!"

Branco: "Aziz Yıldırım değil ilk ben konuştum"

Toplantıda söz alan Sportif Direktör Mario Branco da Mourinho ile yapılan görüşme süreciyle ilgili şunları ifade etti:

"Sizlerden özür dilerim, iki yıl oldu ama Türkçe öğrenemedim. Fenerbahçe için en iyisi olması adına para kazanıyorum. En iyilerin gelmesi için buradayım. Jose Mourinho iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kafalarda soru işareti olmasın, ben Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olanlar beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısım hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon. Bu vizyon ile futbol tarihinin en iyi teknik direktörünün ilgisini çekmeyi kazandık. CV'sinde üç farklı UEFA organizasyonunu kazanan ilk hoca Fenerbahçe'ye geldi. Bence buna odaklanmanız gerekiyor. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum."

Mourinho: "Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için imza attım"

Yeniden söz alan Mourinho, Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"İstikrar, bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde her şey üst düzey... Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO 2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim. Dediğim gibi Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için imza attım."

Aziz Yıldırım başkan seçilirse, Jose Mourinho'nun görevi devam edecek mi?

Mourinho, bu soruya "Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, başkan değişse de ben Fenerbahçe için çalışırım." yanıtını verdi.

"Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem"

"Portekiz'de Türkiye Ligi canlı olarak veriliyor. Haftada 2 maç yayınlanıyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce Türkiye Ligi'ni izliyordum. Benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem."

"İsmail Kartal'a teşekkür ediyorum...Çok iyi bir takım kuracağız"

"İsmail Kartal'a başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum...Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Etik olan şey kapalı kapılar ardında yorumları paylaşmamız... Gerek İsmail Kartal ve gerek oyuncularla... Ben dürüst insanım, oyuncuların yüzüne konuşurum. Onların düşünceleri önemli. Yeni geldim takımı tanımam için zaman ihtiyacım. Yeni sezon 22-23 Haziran gibi başlayacağız. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. İsmail Hoca'dan farklıyım, her hocanın farklı bir durumu vardır. Ali Koç ve Branco, takımı iyileştirmek istediklerini söylediler. Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok iyi bir takım kuracağız."

Ali Koç: "Transferde Mourinho daha devreye girmedi. O da devreye girince cazibe daha da artacak"

Başkan Ali Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Şampiyonluk sözü verdiğinizde, şampiyon olmuyorsunuz. Ben şu sözü verdim, şampiyonluk sözü vermeye gerek duymayacak bir takım kuracağız. Sizden sonra Jose Mourinho ile bu konu hakkında toplantı yapacağız. Genç kongre üyelerinin gönlünü çalmak için boş sözler vermeyeceğiz. 'Anlaşacağız, getireceğiz' dersek, bunları yaparız. 3-5 oy için bitmemiş transfer açıklamayacağız. Böyle seçim kazanmayalım! Cumartesi öncesi bir açıklama yapacağımızı düşünmüyorum. Konuştuğumuz oyuncular var, daha Jose Mourinho devreye girmedi. O da devreye girince cazibe daha da artacak. Fenerbahçe artık bir cazibe merkezi."

Mario Branco: "Transfer ayında değil, Mayıs'ta şampiyon olmak istiyorum"

Sportif direktör Mario Branco da transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Branco, şunları söyledi:

"Transfer ayında değil, Mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum. Geçen sene transferde iyi iş çıkarttık. Biraz taraflıyım ama tutturma oranımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Başkana, yönetime, scoutlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sportif anlamda devrime inanmam. Geçen sene iyi bir şey yaptık, takım hem performans, hem de istatistik anlamında iyi bir iş çıkardı. Ancak geliştirecek çok noktamız var ve bunu yapacağız."

"Mourinho'nun istedikleri alınacak...Mourinho'ya çok büyük bir dosya gönderdim"

"Jose Mourinho'nun istediği transfer profillerini biliyoruz. Pazarda hocamızın istediği oyunculara uygun isimlerin kimler olduğunu biliyoruz. Seçim döneminde geçiyoruz.. Önümüzdeki pazartesiden itibaren tam gaz çalışmak için hazırız. Zorlu bir yaz olacak. EURO2024, izne giden oyuncular, erken eleme maçları... Şampiyonlar Ligi büyük bir hedef. Dinamik ve markete yaklaşımımızla esnek olmamız gerekiyor. Başkana teşekkür ederim, Jose Mourinho'nun istediği şekilde markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Jose Mourinho'ya çok büyük bir dosya gönderdim. Bu operasyonda Samandıra'da bize yardımcı olan çok fazla insan var. Bazen negatif tarafa odaklanabiliyorsunuz. Odaklanmamız gereken, 'Special One, dünyanın en büyük spor kulübünde.' Jose Mourinho'ya 'Arkanda bir takım değil, ülke olacak.' Portekiz'in nüfusu 10 milyon, Fenerbahçe'nin taraftarı 35 milyon! Avrupa'da Fenerbahçe'den küçük ülkeler var."

Mourinho: "Bu forma artık derimin bir parçası..Ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi"

Adım adım gitmeleri gerektiğini ifade eden Jose Mourinho, hedefleriyle ilgili olarak, "Sıfır söz veriyorum, kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati sözü verebilirim. Bu forma artık derimin bir parçası. Kulüpte herkesin bu düşüncede olmasını isterim. Söz vermem ama ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Şampiyonluk için oynayan diğer 3 takıma saygı duyuyoruz. Avrupa'da 6 final oynadım, 5'ini kazandım ama adım adım gitmeliyiz. Elemeler kolay olmayacak. Bunu söylemem doğru olmayabilir ama umarım EURO2024'teki oyuncularımız erken elenir ve hızlı dönerler. Avrupa Ligi'ne katılmak başarı anlamında daha hayalci durabiliyor ama ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi..." diye konuştu.

Mourinho'nun gelme nedeni?

Başkan Ali Koç, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi tercih etme sebebiyle ilgili de konuştu. Koç, "Jose Mourinho'ya gelme nedenini sordum. 'Türkiye ve Fenerbahçe, bana çok şey katacak' dedi. Yıllar sonra Fenerbahçe'ye şampiyonluklar getirirsem ve Avrupa'da ilk iki turnuvada iyi işler yaparsam, insanlar 'Winner karakterini Fenerbahçe'ye de uyguladı' diyecekler. Bu da benim kariyerime katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Bana olan ilgi beni etkiledi, şimdi benim bir şeyler gösterme zamanım"

Fenebahçe taraftarının beklentilerini bilgidiğini vurgulayan Jose Mourinho, "Bana sunulan belge doğru, genelde teknik direktörler kulüplere sunum yapar. Bu kez tersi oldu. Fenerbahçe'nin kitlesini biliyorum. Manchester United ile Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Bana sunulan proje beni etkiledi. İkinci kısım ise hırs! Evim Londra'da, Premier Lig'de bir takımla Avrupa Ligi'ne gitmek midir hırs? İtalya'yı seviyorum, orada Avrupa'da başarı yakalamak mıdır hırsı? Benim için hırs her maçı kazanmaktır. Fenerbahçe'nin gerçeği bu. Taraftarların hayalini biliyorum. İmkanım olsa yarın idmana, hafta sonu maça çıkmak. Bana olan ilgi beni etkiledi, şimdi benim bir şeyler gösterme zamanım." diye konuştu.

Mourinho: "Baskıyı kaldıramayan oyuncu, Fenerbahçe'de oynayamaz"

Mourinho, "Fenerbahçeliler sabırsızdır, onlara büyük başarılar yolunda sabırlı olmaları gerektiklerini nasıl anlatacaksınız?" şeklindeki soruya "Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Baskıyı kaldıramayan oyuncu, Fenerbahçe'de oynayamaz. Ben bu tutkuyu isterim" yanıtını verdi.

"Bir takımın 99, diğer takımın 102 puan alması iyi bir şey değil"

"Bir takımın 99, diğer takımın 102 puan alması iyi bir şey değil. Umarım lig daha dengeli ve daha çekişmeli olur. Bu farkın kapanması gerekiyor. Bu ligin gelişmesi için bu lazım. 99 puandan daha az alalım ama şampiyon olalım."

Koç: "Avrupa'da kura çekiminde istenmeyen takım olmasını istiyoruz"

Ali Koç, "Fenerbahçe'nin Avrupa'da kura çekiminde tercih edilmeyen bir takım haline gelmesini hayal ediyoruz. Jose Mourinho doğru hamle, inşallah yolun sonu hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Morurinho: "Lukaku ve Dybala'yı istemiyorum"

Jose Mourinho, bir soru üzerine "Duyuyorum Lukaku ve Dybala istediğime dair. Bu oyuncuları istemiyorum. Biz ne yaptığımızı biliyoruz" cevabını verdi.

"Bütün ilgiyi üzerimde isterim"

"Patronun ben olduğum önemli, ekibimde kimlerin olduğu sizler için önemli olmamalı. Hepsi yüksek kalitede insanlar olacak. Kendilerini yavaş yavaş tanıyacaksınız, ben bu konuda bencilim ve bütün ilgiyi üzerimde isterim."

"Kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu"

Bu arada Jose Mourinho'nin "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" ifadeleri üzerine Ali Koç, "Türkiye'ye hoş geldin" dedi.

Portekizli ünlü teknik adam, "İmaj haklarıyla ilgili bir anlaşma yaptınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İmaj haklarım, benim anlaşmalarım. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Kulübün istediği her şeyin içerisinde yer alırım. Zaten kendi anlaşmalarım var. Kulübün de her türlü işbirliği içerisinde olacağım. THY ile bir anlaşmam var, onlar da şanslılar. Biraz daha sonra yapsaydık bu anlaşmayı, onlar daha pahalıya patlayabilirdi. Artık Jose Mourinho değil, Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm."

"Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın"

Mourinho, Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler hakkında da "Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını % 75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz." dedi.