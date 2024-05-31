Jose Mourinho kimdir? Kariyerinde kaç kupa var?

Kariyerine 2000’de Benfica’nın başına geçerek başlayan Jose Mourinho, adını elit teknik direktörler arasına yazdırmış bir isim.
Kariyeri Avrupa kupalarıyla dolu
2002/03 sezonunda Porto ile lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşayan Mourinho, bir de UEFA Kupası’nın sahibi oldu.
Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Aynı başarıyı Inter’de 2009/10 sezonunda tekrarladı.
2016/17 sezonunda Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırırken 2021/22’de Roma ile Konferans Ligi’nde şampiyonluk yaşadı.
27 kupalı hoca!
Jose Mourinho’nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu var.
Bunun yanı sıra yerel kupalarda toplam 14 şampiyonluk yaşadı. Yani Jose Mourinho’nun kariyerinde toplam 27 kupa var.
Jose Mourinho’nun kupalarına göz atalım
Porto (6 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004
UEFA Avrupa Ligi (1): 2003
Primeira Liga (2): 2003, 2004
Taça de Portugal (1): 2003
Supertaça (1): 2003
Chelsea (8 Kupa)
Premier League (3): 2005, 2006, 2015
FA Cup (1): 2007
EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015
FA Community Shield (1): 2005
UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013
Inter (5 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010
Serie A (2): 2009, 2010
Coppa Italia (1): 2010
Supercoppa (1): 2008
Real Madrid (3 Kupa)
La Liga (1): 2012
Copa del Rey (1): 2011
Supercopa (1): 2012
Copa del Rey İkinciliği (1): 2013
Manchester United (3 Kupa)
FA Community Shield (1): 2016
EFL Cup (1): 2017
UEFA Avrupa Ligi (1): 2017
FA Cup İkinciliği (1): 2017-18
UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017
Roma (1 Kupa)
UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022
UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23
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