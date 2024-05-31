Jose Mourinho kimdir? Kariyerinde kaç kupa var?

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, kariyeri boyunca hangi kupaları, kaç kere kaldırdı? UEFA Avrupa Ligi kupasını kaç kez kazandı? Ensonhaber.com olarak sizi dünyaca ünlü teknik adamın kariyeriyle tanıştıralım…

Kariyerine 2000’de Benfica’nın başına geçerek başlayan Jose Mourinho, adını elit teknik direktörler arasına yazdırmış bir isim.

Kariyeri Avrupa kupalarıyla dolu

2002/03 sezonunda Porto ile lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşayan Mourinho, bir de UEFA Kupası’nın sahibi oldu.

Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Aynı başarıyı Inter’de 2009/10 sezonunda tekrarladı.

2016/17 sezonunda Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırırken 2021/22’de Roma ile Konferans Ligi’nde şampiyonluk yaşadı.

27 kupalı hoca!

Jose Mourinho’nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu var.

Bunun yanı sıra yerel kupalarda toplam 14 şampiyonluk yaşadı. Yani Jose Mourinho’nun kariyerinde toplam 27 kupa var.

Jose Mourinho’nun kupalarına göz atalım

Porto (6 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004

UEFA Avrupa Ligi (1): 2003

Primeira Liga (2): 2003, 2004

Taça de Portugal (1): 2003

Supertaça (1): 2003

Chelsea (8 Kupa)

Premier League (3): 2005, 2006, 2015

FA Cup (1): 2007

EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015

FA Community Shield (1): 2005

UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013

Inter (5 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010

Serie A (2): 2009, 2010

Coppa Italia (1): 2010

Supercoppa (1): 2008

Real Madrid (3 Kupa)

La Liga (1): 2012

Copa del Rey (1): 2011

Supercopa (1): 2012

Copa del Rey İkinciliği (1): 2013

Manchester United (3 Kupa)

FA Community Shield (1): 2016

EFL Cup (1): 2017

UEFA Avrupa Ligi (1): 2017

FA Cup İkinciliği (1): 2017-18

UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017

Roma (1 Kupa)

UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022

UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23