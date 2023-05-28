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Avrupa medyasından dikkat çeken yorum: Erdoğan seçilirse yeni bir beyin göçü dalgası olur

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Avrupa medyasından cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasıyla ilgili dikkat çekici bir yorum geldi.
Avrupa medyasından dikkat çeken yorum: Erdoğan seçilirse yeni bir beyin göçü dalgası olur

Avrupa merkezli medya kuruluşları bne IntelliNews ve AFP, Türkiye’deki seçimlerle ilgili haberler yayınlayarak bir detaya dikkat çektiler…

bne IntelliNews isimli medya kuruluşunun haberinde, “Erdoğan’ın kazanması yeni bir Türk beyin göçünü tetikleyebilir” başlığı kullanıldı. Jason Corcoran imzalı haberde, “28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerinde Erdoğan yeniden kazanırsa, gözü açılmış genç Türkler ülkeyi terk etmek için yeni bir dalga oluşturacak” yorumu yapıldı.

Haberde, İzmir ve Bodrum’da 20’li yaşlarındaki bazı seçmenlerle görüşüldüğü belirtilirken bu seçmenlerin memnuniyetsiz olduğuna da vurgu yapıldı.

AFP: GENÇLER YURT DIŞINA KAFA YORUYOR

Fransız haber ajansı AFP ise, “Erdoğan’ın zafer kazanmasını sezen Türk gençleri yurt dışında yaşam kurma üzerine kafa yoruyor” başlığını kullandı.

AFP’ye konuşan bir genç, “Gençlerin artık umudu yok. Her gece oda arkadaşımla ülkeden nasıl ayrılabiliriz diye konuşuyoruz” ifadesini kullandı.

Haberde, “14 Mayıs’taki ilk tur seçimlerinden sonra AFP, İstanbul ve Ankara’da 5 gençle daha konuştu. Hepsi, iktidarını 2028’e kadar uzatmak isteyen Erdoğan’ı suçladı. Birçok genç de sosyal medya üzerinden gündelik yaşamlarındaki memnuniyetsizliği anlatarak ülkeden gitmeyi gündeme getirdi” denildi.

AFP’ye konuşan Emre Yörük isimli bir genç de, “İyi yönetilmeyen  güzel bir ülkede yaşıyoruz ve her şey daha da kötüye gidiyor” dedi.

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