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Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı. Banka enflasyonla mücadele kapsamında 75 baz puanlık faiz artışı kararı aldı. Tarihi faiz artışı kararı alan ECB, önümüzdeki toplantılarda da artışların devam edebileceği
Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı. Banka enflasyonla mücadele kapsamında 75 baz puanlık faiz artışı kararı aldı. Tarihi faiz artışı kararı alan ECB, önümüzdeki toplantılarda da artışların devam edebileceği sinyali verdi.

ECB tarafından yapılan açıklamaya göre yeni faiz kararıyla birlikte 14 Eylül'den itibaren ana refinansman işlemlerine ilişkin faiz oranı yüzde 1,25'e; marjinal kredilendirme olanağı ve mevduata ilişkin faiz oranları sırasıyla yüzde 1,50 ve yüzde 0,75'e yükseltilecek.

Kararın ardından bir basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Christine Lagarde, bugünkü kararın enflasyonun hedeflerinin ötesinde "fazla yüksek" seyretmesi ve bir süre daha bu seviyelerde kalmasını bekledikleri gerekçesiyle alındığını söyledi.

Lagarde gelecek dönemde artışların devam edeceğini açıkladı ve ellerindeki tüm imkanlarla enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti:

"Önümüzdeki birkaç toplantıda da faizleri artırarak talebi daha da azaltmayı ve yüksek enflasyon beklentilerinin kalıcı hale gelmesini engellemeyi amaçlıyoruz."

Lagarde, 2022 sonu ve 2023 ilk çeyreğinde ekonomik durgunluk beklediklerini söyledi.

Banka, Euro Bölgesinde 2023 sonunda yüzde 0,9 ve 2024 sonunda yüzde 1,9 büyüme öngörüyor.

ECB, 2022 üçüncü çeyrekte turizmin etkisiyle büyüme beklese de yıl sonuna doğru yavaşlama tahmin ediyor.

Lagarde ilerleyen dönemde yavaşlamanın işsizlik oranında artış anlamına gelebileceğini de söyledi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon yüzde 9'u aşmış durumda. ECB'nin orta vadedeki enflasyon hedefi yüzde 2.

ECB'nin revize edilen tahminlerine göre enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 8,1; 2023'te yüzde 5,5 ve 2024'te yüzde 2,3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

ECB tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyonla mücadele kapsamında faizler önümüzdeki dönemde de yükseltilmeye devam edecek.

Bu ay dolar karşısında son 20 yılın en düşük seviyesini gören euro, hala bu seviyelere yakın işlem görüyor ve değeri dolarla hemen hemen aynı.

E﻿CB geçen ay negatif faize son vermişti

ECB geçen ay 2011'den bu yana ilk kez faiz artırmış ve 2014'ten bu yana ilk kez Euro Bölgesi'nde negatif faiz dönemine son vermişti.

Küresel enflasyonla mücadele kapsamında dünyanın en büyük ekonomilerinin merkez bankaları nadir görülen faiz kararları uyguluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayı sonunda politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine yükseltmişti.

İngiltere Merkez Bankası da geçen ay politika faizini 50 baz puanlık artışla 1,75’e yükseltmişti ve bu İngiltere’de son 27 yılın en büyük faiz artırımıydı.

Kanada Merkez Bankası da Çarşamba günü politika faizini 75 baz puan artırarak son 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,25'e çıkarmıştı.

G7, ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip İngiltere'nin de önümüzdeki hafta benzer bir yol izlemesi bekleniyor.

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