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Avrupa Parlamentosu Brexit Anlaşması'nı onayladı

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Avrupa Parlamentosu Brexit Anlaşması'nı onayladı
Avrupa Parlamentosu Brexit Anlaşması'nı onayladı

Avrupa Parlamentosu, İngiltere'nin Birlikten ayrılık koşullarını düzenleyen Brexit Anlaşması'nı onayladı.

Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması, 49 "hayır" oyuna karşın 621 "evet" oyuyla kabul edildi.

Brexit Anlaşması'nın kabul edilmesi süreci, AB Konseyinde yapılacak oylama ile sonuçlandırılacak.

Oylamanın ardından 31 Ocak cuma gece yarısı itibarıyla AB'den ayrılacak İngiltere'nin 73 AP üyesi de koltuklarını boşaltacak.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

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