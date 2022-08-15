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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

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Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımlar; İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) sezon başında da puan kaybı yaşamadı.
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımlar; İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) sezon başında da puan kaybı yaşamadı.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, sahasında Bournemouth'u 4-0 yendi. Ligde ikide iki yapan Manchester City, 6 puana ulaştı.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, takım kaptanı oldu.

Arsenal, Gabriel Jesus'un 2 gol, 2 asistle yıldızlaştığı maçta Leicester City'yi 4-2 mağlup etti. İkinci lig maçından da galip ayrılan Arsenal, 6 puana yükseldi.

Premier Lig'de ilk hafta konuk ettiği Brighton & Hove Albion'a 2-1 mağlup olan Manchester United, ikinci haftada da Brentford'a deplasmanda 4-0 yenildi ve ikinci maçlar sonunda ligin dibinde yer aldı.

Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte, maç sonunda aralarındaki tartışma sonrası kırmızı kart gördü.

İkinci haftanın son maçında bugün Liverpool, Crystal Palace'ı konuk edecek.

La Liga

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2022-2023 sezonu 1. haftasında son şampiyon Real Madrid deplasmanda Almeria'yı 2-1 mağlup etti.

Rayo Vallecano ile karşılaşan Barcelona golsüz berabere kaldı. Barcelona'da yeni transferlerden Robert Lewandowski, Raphinha ve Andreas Christensen ilk 11'de sahaya çıktı.

La Liga'da sezon öncesinde 153 milyon avro ile transfere en fazla parayı harcayan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Barcelona, transfer yapmayan Rayo karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı.

Barcelona'da Sergio Busquets, maçın uzatma dakikalarında (90+3) Radamel Falcao'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, oyun dışında kaldı.

Serie A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son şampiyon Milan, yeni sezonu galibiyetle açtı.

Sezonunun ilk maçında son şampiyon Milan, Udinese'yi 4-2 yendi.

Inter ise Lecce'yi deplasmanda uzatmalarda bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 67. dakikaya kadar forma giydi. Çalhanoğlu'nun yerini daha sonra Edin Dzeko aldı.

Lecce kadrosundaki Türk oyuncu Mert Çetin ise ilk 11'de başladığı müsabakaya devam edemedi ve 21. dakikada yerini Alexis Bilin'e bıraktı.

Diğer yandan, ligin ilk haftasında oynanan bir diğer maçta ise Torino, deplasmanda Monza'yı 2-1 yendi. Torino'nun yeni transferlerinden Türk oyuncu Emirhan İlkhan da 90. dakikada Samuele Ricci’nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez Serie A'da forma giymiş oldu.

İlk haftanın son maçlarında Juventus, Sassuolo'yu konuk ederken Napoli ise Hellas Verona deplasmanında sezon açılışı yapacak.

Bundesliga

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, sahasında Wolfsburg’u 2-0 yendi.

Ligin ilk haftasında Eintracht Frankfurt’u deplasmanda 6-1 yenen Bayern Münih, ilk iki haftada aldığı iki galibiyetle puanını 6’ya çıkardı.

Borussia Dortmund, Freiburg'u deplasmanda 3-1 mağlup ederken Leipzig ise sahasında Köln ile 2-2 berabere kaldı.

Leipzig'de golleri 36. dakikada Chelsea’den transfer edilen Timo Werner ve 56. dakikada geçen sezon Bundesliga’da yılın futbolcusu seçilen Christopher Nkunku kaydetti.

Hoffenheim, Ozan Kabak’ın da bir gol attığı maçta Bochum’u 3-2 mağlup etti.

Ligue 1

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'yi 5-2 yendi.

Ligue 1'in ikinci haftasında PSG'ye Montpellier karşısında galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı. Konuk ekibin gollerini Wahbi Khazri (Dk. 58) ve Enzo Tchato (Dk. 90+2) kaydetti.

Bu sonuçla ikide iki yapan PSG, 6 puana ulaştı ve ligde ilk sırada yer aldı.

Olimpik Marsilya ise, deplasmanda Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Olimpik Marsilya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Alexis Sanchez'e bıraktı.

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