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Avukat Kürşat davasında Rum polisi tanıkları arıyor

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KKTC’deki Rum mallarının sözde yasa dışı kullanımına müdahil olduğu gerekçesiyle İtalya’da tutuklu bulunan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın bugün Rum kesimine götürülmesi bekleniyor.
Avukat Kürşat davasında Rum polisi tanıkları arıyor

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıslı Türk Avukatla İlgili Tanıkları Arıyorlar” başlıklı haberinde, Rum polisi soruşturma memurlarının, Kürşat’ı teslim almak ve Güney Kıbrıs’a götürmek üzere Roma’da bulundukları bir zamanda, davanın tanıklarının tespit edilmesiyle ilgili büyük bir çaba gösterildiğini yazdı.

Davayı inceleyen soruşturma memurlarının, çağrıldıkları an ifade vermeye hazır olmaları için tanık ve müştekilerin bir listesini hazırladıklarını bildiren gazete, müştekilerin arasında İngiliz Gary Robb ve “AGA Developments Ltd” tarafından dolandırılan İngiliz vatandaşlarının da bulunduğunu kaydetti.

Rum polisinin iddia makamı tanığı olduklarını bildirmek ve gelip ifade vermeye hazır olmaları için İngiliz vatandaşlarıyla İngiliz makamları aracılığıyla temas kuracağını da yazan gazete, dava konusu taşınmazların Rum mal sahipleriyle de iletişim kurulacağını ekledi.

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