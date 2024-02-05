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Azerbaycan, cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyor

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Azerbaycan'da 7 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için çalışmalar devam ediyor.
Azerbaycan, cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyor

Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dahil 7 adayın yarışacağı seçime 2 gün kala tüm seçim merkezlerinde son hazırlıklar yapılıyor.

6 bin 300'den fazla sandıkta yaklaşık 6,5 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde, yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları için 37 ülkede 49 sandık kuruldu.

Yaklaşık 85 bin kişi, seçimde gözlemci olmak için kayıt yaptırdı. 49 uluslararası kuruluş ve 70 ülkeyi temsilen 800 kişi de seçimleri izlemek için akredite oldu.

Azerbaycan'daki seçimi, Türkiye başta Rusya, Almanya, İtalya, Japonya ve diğer ülkelerden 63 uluslararası medya kuruluşu da takip edecek.

İşgalden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kuruldu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen oy kullanacak.

Aliyev dahil 7 aday yarışacak

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisince (YAP) aday gösterilen Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçimi öne alınmıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.

Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanı seçimi öne alınmıştı.

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