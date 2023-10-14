Azerbaycan KKTC'yi tanıyacak mı? Tatar Bakü'de...

"Çok yapıcı çok iyi bir görüşme oldu. Azerbaycan’la KKTC arasında tarihsel kadere bağlı aynı milletin evlatları olarak tek millet üç devlet ifadesini kullandım o da buna desteğini ifade etti"

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü pic.twitter.com/cqZvUXu1h3 — Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) October 14, 2023

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek üzere Bakü'ye gitti. Görüşme, resmi temaslar kapsamında gerçekleşti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'deki resmi temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zuğulba İkametgahındaki 40 dakika makamında görüştü" denildi. Cumhurbaşkanı Tatar, dün Bakü'de 'KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri' etkinliği nedeniyle Bakü'de düzenlenen açılış gala yemeğine katıldı ve Ada Üniversitesi'nde konferans verdi.