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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı'dan açıklanan tedbirlere değerlendirme geldi

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı'dan açıklanan tedbirlere değerlendirme geldi
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı'dan açıklanan tedbirlere değerlendirme geldi

 

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Hükümetin bu akşam almış olduğu kararlara yönelik şu açıklamayı yaptı: 

“Pandemi döneminde hükümet alınması gereken önlemleri hep geç almakla hatırlanacak. Umarım ve dilerim ki daha kötü sonuçlarla da anılmasın. Karantina konusunda da maalesef öyle oldu. Temmuz ayı başından beri Cumhurbaşkanı olarak ben dahil, pek çok kurum ve kişinin uyarılarına rağmen ancak şimdi o noktaya gelinebildi. Geç de olsa alınan bu kararı “üç gün için gelenler” diyerek sulandırmak doğru değildir. “Zararın neresinden dönülse kardır” diyerek hep beraber bundan sonrasına odaklanalım. Geç kalma, hata yapma lüksümüzün olmadığı günlerden geçiyoruz. Yurttaşlar olarak kendi tedbirlerimizi daha sıkı uygulamak zorunda olduğumuzu da lütfen unutmayalım.”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı 

Mustafa Akıncı Basın Bürosu

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