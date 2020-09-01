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Bağımsız Cumhurbaşkanı Serdar Denktaş, siyasi bir anlaşmanın artık hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi

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Denktaş, Güney Kıbrıs’a uzatılan barış elini tutma çağrısı yaptı
Bağımsız Cumhurbaşkanı Serdar Denktaş, siyasi bir anlaşmanın artık hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi

Bağımsız Cumhurbaşkanı Serdar Denktaş, siyasi bir anlaşmanın artık hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Denktaş, Dünya Barış Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, “1974'teki Barış Harekatı bu güne kadar her iki toplumun çatışmasını önleyen bir barış harekatı olarak tarihteki yerini aldı. Ancak bu durumun kalıcı bir siyasi anlaşma ile taçlandırılmasının önemi içinde yaşadığımız şu yeni zamanlarda artık hayati önemdedir” dedi.

Siyasi bir anlaşmanın yolunun “Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına zarar gelmeyecek ve kazanımlarını ortadan kaldırmayacak, Doğu Akdeniz’deki haklarını en iyi şekilde koruyacak” bir anlaşmadan geçtiğini belirten Denktaş,  Kıbrıs Türk halkının böylesi bir anlaşmaya var olduğunu başta 24 Nisan 2004’te çözüm anlaşması için düzenlenen referandum olmak üzere pek çok kez gösterdiğini belirtti.

Serdar Denktaş, “Bu anlayışı sürdürmeye ve diyalog içinde sorunları aşma çabasına devam edecek, birlikte yaşayan bir Kıbrıs’a ulaşmak için kararlılığını ortaya koyacaktır” dedi.

Denktaş, savaşsız, barış ve huzur içinde bir yaşam temennisinde bulundu; Güney Kıbrıs’a, uzatılan 
barış elini tutma çağrısı yaptı.

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