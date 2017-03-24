Bahreyn'de 3 terör sanığına idam cezası

Bahreyn’de mahkeme, “terör hücresi oluşturduğu” gerekçesiyle 3 kişiye idam, 4 kişiye müebbet 10 kişiye de 10 ila 15 yıl hapis cezası verdi.

Bahreyn’de mahkeme, “terör hücresi oluşturduğu” gerekçesiyle 3 kişiye idam, 4 kişiye müebbet 10 kişiye de 10 ila 15 yıl hapis cezası verdi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA’nın haberine göre, Terör Suçları Savcılığı Başkanı Ahmed el-Hamadi, 5. Büyük Ceza Mahkemesi'nin, “polisleri hedef alan silah ve patlayıcı imal eden terör hücresi oluşturmak” ve "2014’te Kuzey ilinde polisleri hedef alan patlamaları gerçekleştirmek" suçlamalarıyla 3 kişiye idam, 4 kişiye müebbet, 8 kişiye 15’er yıl ve 2 kişiye de 10’ar yıl hapis cezası verdiğini bildirdi.

Mahkemenin kararının temyize açık olduğu belirtildi.