Bakanlardan Gazimağusa Limanı’na birlikte inceleme

Maliye Bakanı Dr. Berova ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Gazimağusa Limanı’nı birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Maliye Bakanı Dr. Berova ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Gazimağusa Limanı’nı birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Limanını birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gazimağusa limanında; Gümrük Dairesi, Serbest Liman Bölgesi, Gazimağusa Limanlar Dairesi’ni ziyaret eden Maliye Bakanı Dr. Berova ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, liman işçileri ile de bir araya geldi.

Bakanlar, bölgede yaşanan sıkışıklığı gidermek adına gerekli çalışmaların başlatıldığını, kısa bir süre içerisinde sorunların aşılacağını kaydetti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya buradaki ziyaretinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay eşlik etti.