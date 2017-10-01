Bankalarda çeyrek finale doğru

Türk Bankası tarafından düzenlenen “13. Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan iki maçın ardından A ve C Grupları'nda mücadele tamamlandı.

Türk Bankası tarafından Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına bu yıl 13.’sü düzenlenen “Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası” çeyrek finale doğru tüm hızıyla sürerken geçtiğimiz Cuma akşamı Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda iki maç oynandı.

Creditwest zorlandı: 4-3

A Grubu mücadelesinde Creditwest ile Kıbrıs Vakıflar Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-3'lük skorla kazanan Creditwest, puanını 12 yaparak grubunu ikinci sırada tamamladı. Kıbrıs Vakıflar Bankası ise 6 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Capital liderliğini korudu: 6-0

C Grubu mücadelesinde ise yenilgisiz yoluna devam eden Capital Bank, Kıbrıs İktisat Bankası'nı 6-0'lık farklı skorla yenerek 12 puanla liderliğini korudu. Kıbrıs İktisat Bankası ise 4 puanla grubunu dördüncü sırada tamamladı.

4 takım çeyrek finali garantiledi

Yapılan bu mücadelelerin ardından A ve C Grupları tamamlandı. A Grubu'nda Asbank ve Creditwest Bank, C Grubu'nda Capital Bank çeyrek finale adını yazdırdı. B Grubu'nda ise Limasol Türk Kooperatif Bankası'nın ardından gruptan çıkacak takımlar, 2 ve 3 Ekim'de oynanacak mücadeleler sonrası belli olacak.

B Grubu 2-3 Ekim'de oynanacak maçlarla tamamlanacak

Turnuvada 2 Ekim Pazartesi akşamı saat 19.00'da B Grubu'nda Novabank ile Kooperatif Merkez Bankası karşı karşıya gelecek. 3 Ekim Salı günü ise saat 19.00'da B Grubu'nda TEB-Kooperatif Merkez Bankası, saat 20.00'de TC Ziraat Bankası-Novabank mücadeleleri oynanacak.

A Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y Av. Puan

1.Asbank 5 4 1 0 27 11 16 13

2.Creditwest Bank 5 4 0 1 29 16 13 12

3.K.Vakıflar Bankası 5 3 0 2 18 16 2 6

4.T.Garanti Bankası 5 2 0 3 13 16 -3 6

5.Faisal İslam Bankası 5 1 1 3 23 38 -15 4

6.Albank 0 0 0 0 0 0 0 0

B Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y Av. Puan

1.Limasol T.Koop.Bankası 4 4 0 0 26 8 18 12

2.Nova Bank 2 1 0 1 6 5 1 3

3.Kooperatif Merkez Bankası 2 1 0 1 7 8 -1 3

4.TEB 3 1 0 2 15 17 -2 3

5.T.C. Ziraat Bankası 3 0 0 3 2 18 -16 0

C Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y Av. Puan

1-Capital Bank 4 4 0 0 29 4 25 12

2-Near East Bank 4 2 0 2 20 18 -2 6

3-Türk Bankası 4 2 0 2 12 13 -1 6

4-Kıbrıs İktisat Bankası 4 1 1 2 12 20 -8 4

5-Türkiye İş Bankası 4 0 1 3 11 30 -19 1