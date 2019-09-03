  • BIST 98.962
  • Altın 284,392
  • Dolar 5,7721
  • Euro 6,3185
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Barışa Kulaç attılar

» »
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, ‘Barışa Kulaç’ sloganıyla ilk kulacı atan 9 sporcu, 30 saatlik yüzmenin ardından 2 Eylül günü Girne’ye ulaştı.
Barışa Kulaç attılar

Yenişehir Belediyesi’nin desteğiyle Mersin’den Girne’ye kadar yüzen Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master yüzücülerinden oluşan 9 sporcu, 30 saatlik yüzmenin ardından Girne’ye ulaştı. Yüzücüler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e vekalet eden belediye meclisi üyesi Metin Solunoğlu’nun da aralarında bulunduğu heyet tarafından Girne Antik Liman’da Türk bayrakları ve KKTC bayraklarıyla karşılandı. Mersin ile Kıbrıs arasında yeni bir uluslar arası yüzme parkurunun tanımlanmasını sağlayan ekipte Prof. Dr Sadık Ersöz, triatlet Doç Dr. Pınar Arpınar Avşar, Dr. Mustafa Şakir Başaran, Temel Yakşi, Boran Karataş, Erman Akkaya, Beril Telsiz, Dr. Güneş Kibar’ın yanı sıra KKTC vatandaşı yüzücü Osman Akkuş yer aldı.

 

Özyiğit: Ambargolara karşı kulaç atıldı

Yüzücülerin Girne’ye öğlen gelmesinin ardından akşam Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve yüzücüler basın toplantısı düzenledi. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit konuşmasında 1 Eylül Dünya Barış Gününde başlayan ve 30 saat süren etkinlikte Mersin Aydıncıktan Girne’ye yüzerek gelen sporcuları tebrik etti. Abdullah Özyiğit, Mersin ile Girne arasında atılan kulaçların amacının, Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız ambargolara karşı bir duruş sergilemek olduğunu ifade ederek, iki şehir arasında sportif faaliyetlerin geliştirilmesine vesile olmasını diledi.

 

Güngördü: Girne’de görmekten mutlu olduk

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise 1 Eylül Dünya Barış Gününde “Barışa kulaç at” sloganıyla yüzmeye başlayan sporcuların çok önemli bir mesaj verdiklerini söyledi. Nidai Güngördü, herkesin sevgi, saygı ve hoşgörüye ihtiyacı olduğunu belirterek, kulaçların bu anlamda atıldığını ifade etti. Güngördü, Başkan Özyiğit, yüzücüler ve hakemleri Girne’de görmekten mutlu olduğunu belirterek,  etkinliğin ve iki şehir arasındaki işbirliğinin önümüzdeki yıllarda gelişmesini temenni etti.

 

Kibar: 6 ay yüzebileceğiniz bir parkur

Dr. Güneş Kibar, Hacettepe takımı olarak daha önce Manş denizini yüzerek geçtiklerini ancak çok üşüdüklerini belirterek, Mersin ile Girne arasındaki suyun dalgalı olduğunu ancak ılık olması nedeniyle 6 ay boyunca bu parkurun kullanılabileceğini söyledi. Dr. Güneş Kibar, Kıbrıs ile Türkiye arasındaki mesafenin ne kadar yakın olduğuna dikkat çekmek için kafessiz yüzdüklerini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman'dan protokol tepkisi: "Ortada imzalanmış metin yok, kaynak aktarımı başlamamış"21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:10
  • Alevkayası - Esentepe Anayolu’nda toprak kayması19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:59
  • Lefke’nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak15 Ağustos 2019 Perşembe 11:16
  • Geleneksel Lefke Şenlikleri cuma günü başlayacak13 Ağustos 2019 Salı 15:45
  • Oğuz, Yedidalga’daki Şehit Salih Hüseyin askeri limanında incelemelerde bulundu.04 Ağustos 2019 Pazar 09:35
  • Ani gayri tabii ölüm (Gelişme)02 Ağustos 2019 Cuma 13:41
  • I. Lefke Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı-I yayımlandı29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:15
  • "Bu pazar haksızlığı pazara çıkaralım; "Beleşe deniz" için Acapulco'da buluşalım!"24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
  • RMMO Komutanı BM konferansına katıldı15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
  • Akıncı, Mendeli ve Kaymak’ı kabul etti10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti