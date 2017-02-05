Başakşehir Galatasaray'ı eledi

Türkiye Kupası son 16 turunda son şampiyon Galatasaray'ı 2-1 yenen Başakşehir çeyrek finale yükseldi.

Başakşehir'in iki golü de 15 ve 27. dakikalarda Mustafa Pektemek'ten geldi. Uzatma dakikalarında Eren Derdiyok farkı bire indirdi. Başakşehir'in yeni transferi Adebayor oyuna ikinci yarıda girdi. Galatasaray'da 5. dakikada sakatlanan Sneijder ise oyuna devam edemedi.

Galatasaray'ı 2-1 yenen Başakşehir Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Sarı kırmızılılar ise elendi. Taraftarlar maçın son bölümünde Galatasaray yönetimini istifaya çağırdı.

GÜMÜŞDAĞ: İLK GOL OFSAYT. GALATASARAY ADINA ÜZÜLDÜM

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, attıkları ilk golün ofsayt olduğunu söyledi:

"İlk gol gerçekten ofsayt. Dolayısıyla her zaman söylemeye devam ediyorum, devam da edeceğim; video hakemliği, Türk futbolu için olmazsa olmaz. Hakem bunun ofsayt olduğunu göremiyorsa, video hakemliği yani beşinci yardım dediğimiz görebilecek. Bu tip şeylerin olmasını istemeyiz. Ne Galatasaray'ın ne de bizim lehimize. Doğru olan neyse o olsun. Ben de Galatasaray adına üzüldüm. Video hakemliği 2017-2018 sezonunda bizim olmazsa olmazımızdır. Tüm kulüpler bu konuda mutabıkız. Martta video hakemlik denemelerine başlamamız gerekiyor, 2017-2018 sezonunda da mutlaka devreye almamız lazım ki hiçbir camianın canı yanmasın. "

Göksel Gümüşdağ, gelecek hafta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Mesut Altan ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Roberto Rosetti'nin Zürih'e giderek, video hakem uygulaması ile ilgili görüşmelerde bulunacaklarını dile getirdi.

Başkan Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak ise, "Emre'nin pozisyonunu takip etmedim, bilmiyorum. Orada da kart gerekiyordu ama kartın rengini bilemem, onu izlemedim." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçının kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Fernando Muslera, Hakan Balta ve Josue'nin yerine, Cenk Gönen, Ahmet Çalık ve Nigel de Jong'u görevlendirdi.

Galatasaray'da Muslera ve Hakan Balta maç kadrosunda yer almazken, Josue ise yedek soyundu.

KUPADA KALE YİNE CENK'E EMANET

Hollandalı teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında alışıla geldiği üzere kaleyi yine Cenk Gönen'e verdi.

Son 16 turu olması ve tek maç eleminasyon sistemine göre oynanması nedeniyle Fernando Muslera'nın görev alma ihtimali olduğu iddialarına karşın Riekerink, Cenk Gönen'i yine ilk 11'de oynattı.

Cenk, bu sezon Galatasaray'ın kupada sahaya çıktığı 7 maçta da 90 dakika görev almıştı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE KADRO REVİZYONU

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray önünde önemli bir kadro değişikliği yaptı.

Avcı, ligde son oynanan Bursaspor maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Bursaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan Yalçın Ayhan, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Cengiz Ünder ve Mehmet Batdal bu kez ilk 11 dışında kaldılar. Bu oyuncuların yerlerine ise Bekir İrtegün, Ferhat Öztorun, Attamah, İrfan Can Kahveci, Doka ve Mustafa Pektemek, sahaya çıktı.

ADEBAYOR İLK 18'DE

Medipol Başakşehir'in dikkat çeken transferi Emmanuel Adebayor, Galatasaray maçının ilk 18'inde yer alarak ilk kez kadroya girdi.

Togolu futbolcu, yedekler arasında başladığı müsabakada Abdullah Avcı'dan görev bekleyecek.

Öte yandan, ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hakan Özmert kadroda yer almadı.

EMRE BELÖZOĞLU VE AHMET ÇALIK KORKUTTU

Müsabaka öncesi ısınma bölümünde Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Galatasaray'da ise Ahmet Çalık kısa süreli sakatlık yaşadı.

Isınma esnasında sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Emre, ayakkabısını çıkarıp sağlık heyetini çağırırken, yapılan müdahalenin ardından çalışmasını sürdürdü.

Ahmet Çalık ise yine ısınma sırasında meydana gelen ağrısı nedeniyle çalışmayı bırakarak soyunma odasına gitti. Yapılan kontrollerinin ardından tekrar sahaya dönen sarı-kırmızılı oyuncu, kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Al Jazeera ve AA