Başbakan Tatar, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu: “Var olmak için üretmek şart”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda var olmaya devam etmesi için üretime gereken önemi vermesinin şart olduğunu” vurguladı.

Başbakan Tatar, bugün Alayköy Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tatar, ziyaret sırasında, bölgede üretim faaliyetlerini yürüten işletmelerin direktörleri ile görüştü; sorunlarını dinledi.

Ersin Tatar, yaptığı açıklamada “ Kıbrıs Türkü’nün sıfır noktasında bir ekonomide organize sanayi bölgelerinin dolduğu bir noktaya geldiğine “ dikkati çekti .

“Ülkedeki diğer tüm önemli, kalıcı eserler gibi organize sanayi bölgelerinin de UBP'nin tarafından hayata geçirildiğini” belirten Başbakan Tatar, “bazı eksikliklere ve covid sürecine rağmen üretimi sürdüren işletmelere teşekkür etti.

Sanayici ve üreticilerle her zaman temas içinde olduklarına işaret eden Tatar, Alayköy'deki Organize Sanayi Bölgesi'ne de baktığı zaman üretimi ve kurumsallaşmayı bir arada görmenin kendilerini geleceğe yönelik daha da umutlu hissettirdiğini söyledi. İşletmelerin önemli yatırımlarla son teknolojik makineleri ülkeye getirip üretim yapmasının son derece mutluluk verici olduğunu belirten Tatar, “Bu topraklarda var olmak için sözde değil fiiliyatta da her daim üretmek şart. Hele de covid süreci içinde üretimin ne denli önemli bir katma değer olduğunu bir kez daha gördük. Covid bitecek. Ekonomimiz, mali yapımız daha da güçlenecek ve bizler üretenlere destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.