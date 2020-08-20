  • BIST 1.127
  • Altın 458,950
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6865
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Başbakan Tatar, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu: “Var olmak için üretmek şart”

»
Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda var olmaya devam etmesi için üretime gereken önemi vermesinin şart olduğunu” vurguladı.
Başbakan Tatar, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu: “Var olmak için üretmek şart”

Başbakan Tatar, bugün Alayköy Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tatar, ziyaret sırasında, bölgede üretim faaliyetlerini yürüten işletmelerin direktörleri ile görüştü; sorunlarını dinledi.

Ersin Tatar, yaptığı açıklamada “ Kıbrıs Türkü’nün sıfır noktasında bir ekonomide organize sanayi bölgelerinin dolduğu bir noktaya geldiğine “ dikkati çekti .

“Ülkedeki diğer tüm önemli, kalıcı eserler gibi organize sanayi bölgelerinin de UBP'nin tarafından hayata geçirildiğini” belirten Başbakan Tatar, “bazı eksikliklere ve covid sürecine rağmen üretimi sürdüren işletmelere teşekkür etti.

tatar1_1597946604.jpg

Sanayici ve üreticilerle her zaman temas içinde olduklarına işaret eden Tatar, Alayköy'deki Organize Sanayi Bölgesi'ne de baktığı zaman üretimi ve kurumsallaşmayı bir arada görmenin kendilerini geleceğe yönelik daha da umutlu hissettirdiğini söyledi.  İşletmelerin önemli yatırımlarla son teknolojik makineleri ülkeye  getirip üretim yapmasının son derece mutluluk verici olduğunu belirten Tatar, “Bu topraklarda var olmak için sözde değil fiiliyatta da her daim üretmek şart. Hele de covid süreci içinde üretimin ne denli önemli bir katma değer olduğunu bir kez daha gördük. Covid bitecek. Ekonomimiz, mali yapımız daha da güçlenecek ve bizler üretenlere destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Çözüm ve barış vizyonuyla hareket etmek gerek15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:05
  • "Ülkede büyük bir dağınıklık yaşanıyor"15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:15
  • Arıklı AKP'nin KKTC acentesi gibi.."Akıncı seçilirse Türkiye ile ciddi kriz olur!"14 Ağustos 2020 Cuma 13:17
  • Tatar, kırılganlık ve dargınlıkların bir kenara bırakılmalı13 Ağustos 2020 Perşembe 22:41
  • Başbakan Ersin Tatar: Bizlerin başarısı KKTC’nin başarısı olarak ortaya çıkacaktır12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:37
  • MDP Cumhurbaşkanı adayı Dr. Çiner de seçim ziyaretlerine başladı...12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:55
  • Bengihan: “Denktaş, ülke siyaseti için önemli bir değer”12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:13
  • Akıncı: Cumhurbaşkanlığı parti başkanlığı yapmaya benzemez10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:47
  • Denktaş: "Pandemi döneminde yapılan beceriksizlikler halkı devletten soğuttu"08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:35
  • Denktaş: "İkinci turda kesin kazanırım"07 Ağustos 2020 Cuma 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti