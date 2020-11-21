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Başkan Erdoğan'dan İlk Twitter Fleets Paylaşımı

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Twitter Fleet özelliğinin Türkiye’de de kullanıma açılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk paylaşımını yaptı.Erdoğan Ayasofya Camii manzarası ile “Hayırlı Cumalar” paylaşımını yaparken söz konusu özelliği kullanan ilk siyasi isim oldu.
Başkan Erdoğan'dan İlk Twitter Fleets Paylaşımı

Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta kullanılan 'hikaye' özelliği, dün itibarıyla Twitter'da da aktif hale gelerek Türkiye'deki kullanıcılara açıldı. 24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen hikaye özelliği, Twitter'da 'Fleet" adıyla yer alıyor.

Bu yeniliğin ardından birçok kullanıcı bu özelliği kullanmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilk Fleet'ini paylaştı.

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Başkan Erdoğan, "Hayırlı Cumalar" yazısının yer aldığı bir fotoğraf ile cuma mesajı yayınladı.

TWİTTER FLEETS NEDİR?
24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisyle "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla var olacak. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrilenTwitter Fleets ile 24 saat içerisinde kaybolacak Fleet'ler oluşturulacak. Tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

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