  • BIST 5.718,10
  • Altın 1611.216
  • Dolar 25.9185
  • Euro 28.249
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADiyabet 2050 yılının salgını: 1,3 milyar insan tehlikede

Başkan Uluçay, Gazimağusa Belediyesi Personelinin Bayramını Kutladı

» »
​​​​​​​Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kurban Bayramı dolayısı ile Gazimağusa Belediyesi’ne ait tüm birimleri ziyaret etti. Personel ile bir araya gelen Uluçay, tüm Gazimağusa Belediyesi personelinin bayramını kutladı.
Başkan Uluçay, Gazimağusa Belediyesi Personelinin Bayramını Kutladı

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kurban Bayramı dolayısı ile Gazimağusa Belediyesi’ne ait tüm birimleri ziyaret etti. Personel ile bir araya gelen Uluçay, tüm Gazimağusa Belediyesi personelinin bayramını kutladı.

Bayramlaşmanın ardından Kurban Bayramı dolayısı ile Gazimağusa Belediyesi’nde personele yönelik kokteyl düzenlendi. Kokteyle Gazimağusa Belediye Meclis Üyeleri ile personel katılım gösterdi.

Ziyaretlerinde bayramların önemine vurgu yapan Başkan Uluçay, küslüklerin sona ermesi, sevdiklerimiz ve ailemizle kucaklaşmak için bayramların vesile olduğunu anımsattı. Ziyaretlerinde personelle sohbet ederek sorunları da dinleyen Başkan Uluçay, Ramazan Bayramı’nda ilk hedefin çalışanın Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının tamamlanması olduğunu belirttiğini ve çalışanların Sosyal Sigorta yatırımlarındaki sorunu yapılan çalışmalarla ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Sırada İhtiyat Sandığı yatırımları olduğuna dikkat çeken Başkan Uluçay, yıl sonuna kadar İhtiyat Sandığı yatırımlarının tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Bu çalışmaları personel için bir müjde olarak belirtmek istemediğini çünkü bu yatırımların çalışanların hakkı olduğunu ifade eden Başkan Uluçay, 6 aydan beri hem şehrin hem de belediyenin iç yapısının iyileştirilmesi için çalıştıklarını, önümüzdeki yıl da maaş düzenlemeleri ve kadro konusundaki haberleri personele aktarmayı hedeflediklerini kaydetti. Gazimağusa Belediyesi’nin mali yapısının yapılan çalışmalarla düzeltilmeye çalışıldığına dikkat çeken Başkan Uluçay, “her kuruşun hesabını yapıyoruz. Bugün paramız olmadığı için yapsak da paramız olduğunda da her kuruşun hesabını verebilmek için hesaplı gitmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Uluçay,  tüm Gazimağusa halkı ve Gazimağusa Belediyesi personelinin bayramını kutlayarak huzur içinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alkollü Şahısları Uyaran Kişi Darp Edildi10 Haziran 2023 Cumartesi 10:49
  • Denizde Aniden Rahatsızlanması Sonucu Boğuldu. Yaşama Tutunamadı09 Haziran 2023 Cuma 12:24
  • Sözüdoğru ve Çakmak Başkan Uluçay’ı Ziyaret Etti08 Haziran 2023 Perşembe 15:33
  • Mağusa'da Yangın08 Haziran 2023 Perşembe 12:39
  • Mağusa'da İmam Hırsızlıktan Tutuklandı07 Haziran 2023 Çarşamba 17:03
  • Gazimağusa’da kanalizasyon çalışması takvimi açıklandı07 Haziran 2023 Çarşamba 14:51
  • Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeleri Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti06 Haziran 2023 Salı 11:21
  • Restoran İçerisinde Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti05 Haziran 2023 Pazartesi 10:39
  • Gazimağusa’da ehliyetsiz araç kullanan ve trafik kazasına neden olan Tuğba Tiken tutuklandı05 Haziran 2023 Pazartesi 09:51
  • Özuslu, Mağusa’da pazar alanını ziyaret etti03 Haziran 2023 Cumartesi 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti