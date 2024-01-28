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Basketbol U 14 Ligi başladı.. İşte ilk günkü sonuçlar..

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Basketbol U 14 Ligi başladı.. İşte ilk günkü sonuçlar..
Basketbol U 14 Ligi başladı.. İşte ilk günkü sonuçlar..

Basketbol U 14 Ligi başladı.. İşte ilk günkü sonuçlar...

27 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen U14 Ligi Basketbol Erkekler kategorisinde oynanan müsabakalar büyük bir rekabet ve heyecana sahne oldu.

Soyer Aksu ve Kıvılcım takımları arasındaki mücadelede Soyer Aksu, üstün performansıyla Kıvılcım’ı 80-13 skorla mağlup ederek galibiyetle ayrıldı.

Diğer bir karşılaşmada ise Levent Spor Kulübü ile Soyer SK takımları arasında gerçekleşen müsabakada Levent Spor Kulübü, etkileyici oyunuyla Soyer SK’yı 83-12 skorla geçmeyi başardı.

Üçüncü maçta Koop Spor ve Ada Spor takımları karşı karşıya geldi. Koop Spor, mücadeleyi 86-26 skorla kazanarak etkileyici bir galibiyet elde etti.

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