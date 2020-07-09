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Başları yapışık doğup 18 saatlik ameliyatla ayrılan ikizlerin annesi: İkinci kez doğdular

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Başları yapışık doğup 18 saatlik ameliyatla ayrılan ikizlerin annesi: İkinci kez doğdular
Başları yapışık doğup 18 saatlik ameliyatla ayrılan ikizlerin annesi: İkinci kez doğdular

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde iki yaşındaki yapışık ikizler Ervina ve Prefina 18 saat süren ameliyatla birbirinden ayrıldı.

Kafaları yapışık halde doğan ikizler, Eylül 2018’de, anneleri Ermine ile İtalya’nın başkenti Roma’nın yolunu tuttu. Uzun süren hazırlık aşaması sonrasında 5 Haziran’da Vatikan’daki çocuk hastanesinde ameliyata alındı. Ameliyatta 30 kişilik doktor ve hemşire ekibi görev yaptı.

Bambino Gesù adlı hastanenin yönetimi, dün, ikizlerin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, hastanenin başkanı Mariella Enoc’un Temmuz 2018’de, Orta Afrika Cumhuriyeti’ne gittiğinde aileyla tanışıp ameliyat için davet ettiğini açıkladı.

Ameliyat ekibinde yer alan doktorlardan Carlo Marras, “Bizim için de anneleri için de çok heyecanlı bir deneyimdi. Başardığımız için hepimiz çok mutluyuz. 29 Haziran’da doğum günlerini kutladılar” dedi.

İkizlerin annesi Ermine ise “Kızlarım ameliyatla ayrıldıkları gün ikinci kez doğdular benim için” diyerek ülkelerine dönmeden önce Papa Francis tarafından vaftiz edilmelerini arzu ettiğinin altını çizdi.

“Ülkemizde kalsak kızların kaderi ne olurdu bilmiyorum” diyen anne, hastane personeline teşekkür etti.

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