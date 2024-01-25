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Başpiskopos kilisenin eşcinsel evliliğe karşı çıkışını destekliyor

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Başpiskopos kilisenin eşcinsel evliliğe karşı çıkışını destekliyor
Başpiskopos kilisenin eşcinsel evliliğe karşı çıkışını destekliyor

Başpiskopos Georgios Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nin eşcinsel evliliğe ve eşcinsel çiftlerin evlat edinmesine karşı oybirliğiyle aldığı sinod kararını desteklediğini yineleyerek, eşcinsel evliliğin müjdeyi geçersiz kılacağını söyledi.

Kilise başpapazı, Yunan kilisesinin kararına katıldığını söyledi.

Salı günü Yunanistan Başpiskoposu Ieronymos başkanlığında olağanüstü toplanan Yunan kilisesinin kutsal sinodu, oybirliğiyle eşcinsel evlilik yasasına karşı çıkma kararı aldı.

Yaklaşık beş saat süren toplantıda sinod üyeleri, yayınladıkları bildiride de belirtildiği üzere, 4 Şubat'ta kiliselerde okunmak üzere milletvekillerine mektup, kilisenin tutumunu özetleyen bir genelge ve ilgili bir broşür göndermeye karar verdi. Her ilin metropolitleri, inananları bilgilendirmek için girişimlerde bulunma yetkisine sahip olacak.

Yunan kilisesi bu kararları, birkaç hafta önce Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in eşcinsel evliliği yasallaştıracak bir yasa tasarısı yayınlamayı planladığının ortaya çıkmasının ardından aldı.

Çarşamba günü Kıbrıs'taki Ayios Neophytos manastırında düzenlenen ayinin ardından kararla ilgili bir soru üzerine Başpiskopos, Yunanistan Kilisesi'nin de belirttiği gibi, "yasa yapma yetkimiz olmadığına göre, doğruyu söyleme ve Tanrı'nın yasasından herhangi bir sapma olmaması için dünyaya vaaz verme yetkisine sahip olacağız" dedi.

Konunun Kıbrıs Kilisesi'nin kutsal sinodu tarafından ele alınıp alınmayacağını yorumlayan Georgios, "Aynı konu bizim durumumuzda da ortaya çıkarsa, bunu ele alırız, ancak başka bir cevap yok" dedi.

Haberlere göre Yunanistan şu anda tasarıyı hükümet düzeyinde tartışıyor ve Mitsotakis tasarının Şubat ortasında oylanmak üzere parlamentoya gelmesini umuyor.

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