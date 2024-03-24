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Başpiskopos Yeorgios’tan Avvakum skandalına ilişkin açıklama

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Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Avvakum Osiu Manastırı skandalı hakkında ilk kez Fileleftheros gazetesine açıklamalarda bulundu.
Başpiskopos Yeorgios’tan Avvakum skandalına ilişkin açıklama

Fileleftheros gazetesine göre Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios,  sahte “mucizelerle” insanları kandırarak bağış toplama, Yunanistan’dan ve Güney Kıbrıs’tan villa ve arsalar alma, cinsel taciz suçlamaları gibi olaylarla Rum Ortodoks Kilisesini sarsan Avvakum Osiu Manastırı skandalı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeorgios,  halkı sarsan bu skandalın kendisini kat kat daha fazla sarstığını ayrıca inanların gözünde Kilise’nin düştüğü olumsuz imajın uykularını kaçırdığını söyledi.

Yeorgios, şu anda istenilen unsurun, olayın doğru bir şekilde idare edilmesi, olayın tüm boyutlarının ortaya çıkarılması ve tüm sorumluların cezalandırılması olduğunu belirtti.

“Kilise’nin yağma Hasan’ın böreği olmadığı” şeklinde söylemde bulunan Yeorgios aynı zamanda sorumlular  için de “evli evine, köylü köyüne” ifadesini  kullandı.

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