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Bayraktar ‘’2.Devre Farklı Formatta Olacağız’’

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Bayraktar ‘’2.Devre Farklı Formatta Olacağız’’
Bayraktar ‘’2.Devre Farklı Formatta Olacağız’’

Devre arasını çok iyi geçirdiklerini ifade eden Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, ikinci yarı farklı bir formatta olacaklarını söyledi.

Devre arasını çok iyi geçirdiklerini ifade eden Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, John’un devre arası takıma dönmesi, Aminu’nun sakatlıktan iyi dönmesi yanında Abaka’nın farklı çehrede dönmesinin takıma çok şey kattığını söyledi. Sakatlık sürecinde bulunan oyuncuların da iyi noktaya doğru gittiğini ifade eden Özgü Bayraktar, ikinci yarı farklı bir formatta olacaklarını söyledi.

İyi başlamalıyız

Sonuçtan uzaklaşmalarına rağmen, iyi başlayıp doğru işler yapmak istediklerini söyleyen Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, kazanan takım alışkanlığına sahip olmaları gerektiğini söyledi. Ligin ikinci yarısında tüm maçların sor olduğunu ve zor geçeceğini aktaran Bayraktar, Gönyeli maçının da böyle bir maç olacağını ifade etti. İlk yarıda ki görüntüden uzak bir Gönyeli takımı ile ligin ikinci yarısına giriş yapacaklarını aktaran Özgü Bayraktar, önlerinde zorlu bir periyodun olduğunu söyledi.

İlk devredeki kötü tabloyu geride bıraktık

Yenicami olarak ilk devredeki kötü tabloyu mental ve fiziksel olarak devre arasında geride bıraktıklarını da belirten Özgü Bayraktar, iyi bir başlangıçla ligin ikinci devresine girmek istediklerini söyledi. Kupada eşleştikleri Merit Alsancak Yeşilova maçına da, kısaca değinen Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, kupa maçlarının her zaman zor olduğunu, Merit Alsancak Yeşilova maçı ile bu zorluk derecesinin kendileri adına daha zor hale geldiğini ifade eden Bayraktar, iki maç sonrası Dopğan Türk Birliği maçı öncesi ise kupaya ciddi önem verdiklerini ve kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını vurguladı. Zirve ile aralarında olan puan farkının bilincinde olduklarını da belirten Bayraktar, ligin her şeye gebe olduğunu kendi işlerini yapıp süreci ise takip edecekleri bir dönemin içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

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