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Beach Tennis Tour'un son turnuvası yarın başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Pekur Beach Tennis Tour’un son turnuvası Duvarcı Kardeşler Masters Cup 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa’da Kocareis Holiday Resort’da gerçekleşecek
Beach Tennis Tour'un son turnuvası yarın başlıyor

Ülkemizde plaj tenisi başlatarak sevdirip ve hızla yayılmasına öncülük eden Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü bir ilke daha imza atarak ilk kez Masters Cup’a ev sahipliği yapacak

Bilindiği gibi Pekur Beach Tennis Tour Gönyeli Tenis Kulübü,GMB Tenis Kulübü-Bafra,Girne Belediyesi Tenis Kulübü-GAÜ işbirliği ile Girne ve GMB Tenis Kulübü-Kocareis ile 4 turnuvadan oluştu.

Oynanan dört turnuva puanları alınarak Masters Cup katılımcıları belirlendi.Sezona damgasını vuracak bu son turnuvada 6 Çift Kadın,7 Çift Erkek ve 8 Karışık Çiftler takımı yer alacak.Duvarcı Kardeşler ana sponsor olurken turnuvada Kocareis Holiday Resort,Serena Group,Powerade ve Meysu da sponsor olarak katkı koyacaklar.Sezonun en prestijli bu turnuvasında emeği geçecek sporcuların kendilerini özel hissetmeleri için çalışmalar yapan turnuva organizasyon komitesi her yıl olduğu gibi sporseverleri müzik eşliğinde keyifli 2 gün geçirmeleri için Kocareis Holiday Resort plajına beklemektedir.

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