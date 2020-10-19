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Bekir Coşkun aramızdan ayrıldı…

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Türk basınının usta ismi, Bekir Coşkun hayata gözlerini yumdu. Akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki Coşkun, vefat etti. Cenaze namazı 20 Ekim 2020 Salı günü Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınacak.
Bekir Coşkun aramızdan ayrıldı…

Türk basınının usta ismi, Bekir Coşkun hayata gözlerini yumdu. Akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki Coşkun, vefat etti. Cenaze namazı 20 Ekim 2020 Salı günü Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınacak.

Uzun süredir kanser tedavisi gören SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Bekir Coşkun bugün akşam saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz basın camiasının kıymetli mensuplarından Sayın Bekir Coşkun, akşam saatlerinde aspirasyon ve buna bağlı solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne getirilmiştir. Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Sayın Bekir Coşkun hayatını kaybetmiştir. Kıymetli ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'ne geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece SÖZCÜ Gazetesi’ndeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.

Bir önceki yazısı ise 30 Eylül 2020 günü yayınlanmıştı.

“Yazı bilmem
Yazarım yazı bilmem
Bu yaz böyle geçti
Gelecek yazı bilmem…” dizeleriyle başlıyordu.

 

Tam 3 yıldır kanserle mücadele ediyordu Bekir Ağabey…

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