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Belçika’ya büyük şok! Fas grup liderliğini aldı…

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Dünya Kupası F Grubu'nun favorisi Belçika liderlik için çıktığı maçta Fas'a 2-0 kaybetti. Puanını 4'e çıkaran Fas grup liderliğine yükseldi.
Belçika’ya büyük şok! Fas grup liderliğini aldı…

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı’nda oynanan mücadelede favori Belçika Fas’a 2-0 mağlup oldu.

Kazanarak grup liderliğini garantiye alma peşinde olan Belçika istediğini başaramadı. İlk yarıda bir golü VAR’a takılan Fas, ikinci yarıda da etkisini sürdürdü.

45’te Hakim Ziyech’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen hakem Cesar Arturo Ramos, Romain Saiss’in kale önünde ofsaytta olduğunu tespit etti ve golü iptal etti.

İlk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

73’te Fas, Abdelhamid Sabiri’nin golüyle maçta öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Abdelhamid Sabiri geçti. Abdelhamid Sabiri, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi ve kaleci Thibaut Courtois’ın sağından ağlarla buluşturdu.

Uzatmalarda Belçika gol ararken Fas farkı 2’ye çıakrdı. 90+2’de gelişen hızlı atakta Aboukhlal durumu 2-0’a getirdi.

Kalan dakikalarda Belçika skoru değiştirecek golü bulamadı ve sahadan eli boş ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 4’e çıkaran Fas grup liderliğini aldı. Belçika ise 3 puanda kaldı.

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı. F Grubundaki sonraki maçta Belçika Hırvatistan ile karşılaşacak. Fas ise Kanada ile oynayacak.

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