Berlusconi'den dostu Putin'e doğum günü hediyesi: Yorgan

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi , yakın dostu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dünkü doğum günü için üzerinde ikisinin el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafının basılı olduğu bir yorgan hediye etti.

Putin ile yalnızca siyasi arenada değil özel hayatında da iyi anlaştığı bilinen Berlusconi, Rus liderin dünkü 65. doğum günü için davetliler arasındaydı.

İtalyan basınındaki haberlere göre Berlusconi'nin doğum günü partisine giderken yanına aldığı hediyeler arasında, iki liderin samimiyetini yansıtan özel üretim bir yorgan da bulunuyordu.

Üzerinde Berlusconi ve Putin'in resminin olduğu yorganı üreten yatak tekstili üreticisi Lenzuolissimi'nin sahibi Michele Cascavilla, bu özel yorganın fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Cascavilla, Moskova'dan yaptığı Instagram paylaşımında "Mutlu Yıllar Sayın Başkan Vladimir Putin!! Teşekkürler Başkan Berlusconi ❤!!!!" mesajını yazdı.

Corriere della Sera gazetesi, bu hediyenin Putin ile Berlusconi arasındaki ilişkiyi çok iyi temsil ettiğini belirterek, "Onların derin, bir o kadar da anormal siyasi ve insani ilişkisinin belki de eşi benzeri yok" diye yazdı.

Corriere, bu hediyenin "özel hayat ile kamuya açık hayatı, resmiyetle samimiyeti bir araya getirdiği" için bu ilişkiyi iyi yansıttığını vurguladı.

Daha önce de Putin'in Berlusconi'ye bir yatak hediye ettiği ve bu yatağın İtalyan liderin meşhur "bunga bunga" partilerinde kullanıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

'ESAS HEDEF SEÇİMLER' İDDİASI

Öte yandan Berlusconi'nin Rusya gezisindeki tek hedefinin Putin'in doğum gününü kutlamak olmadığı da iddia ediliyor.

Il Tempo gazetesinde, Berlusconi'ye yakınlığıyla bilinen Luigi Bisignani imzasıyla yayımlanan yazıda, İtalya'da gelecek ilkbaharda yapılması beklenen genel seçimler öncesinde yapılan bu ziyaretin siyasi bir amaç taşıdığı belirtildi.

Bisignani, Berlusconi'nin Putin'i rakip partileri desteklemekten vazgeçirmeye çalıştığını yazdı ve "Çarın doğumgünü için Moskova'ya giden Silvio Berlusconi'nin hedefi, Putin'i gelecek seçimlerde Kuzey Ligi'ni ve 5 Yıldız Hareketi'ni finanse etmemesi için ikna etmek" dedi.