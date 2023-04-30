Beşiktaş Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri

Dolmabahçe'de süper derbi... Beşiktaş dev randevuyu kazanıp şampiyonluk yarışına tutunmak, Galatasaray ise zorlu derbiden iyi bir skorla dönüp zirvedeki avantajını korumak istiyor. Bu derbinin sonucu Fenerbahçe de bekliyor.

Süper Lig'de pazar mesaisinde sezona bedel tek bir maç oynanacak; Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Ezeli rakiplerin kapışması Fenerbahçe'nin de yakın takibinde olacak. Şampiyonluk yolunda Kara Kartal son kozunu oynayacak. Aslan avantajını korumak isteyecek. Sarı Kanarya ise farkı azaltacağı bir sonuç bekleyecek. Türkiye'nin gözlerini çevireceği 90 dakika öncesi iki takımın durumlarına yakından bakalım…

BEŞİKTAŞ’TA 3 EKSİK, GALATASARAY TAM KADRO

Ev sahibi Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal, Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç’un sakatlıkları bulunuyor, Onur'un durumu da şüpheli; Cenk ise sarı kart cezası sınırında. Gomis'in de affedilmesiyle misafir Galatasaray tam kadro. Sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira, Sacha Boey, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu bugün kart görürse Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

İki takım arasında oynanan 352 maçta Galatasaray 125 galibiyet alıp 492 gol attı, Beşiktaş 113 kez kazanıp 460 kez ağları sarstı.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Mert, Onur (Rosier), Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliviera, Kerem, Mertens, Rashica, Icardi

Saat: 19.00

Hakem: Ali Şansalan

Stat: Vodafone Park

5 MADDEDE DEV KAPIŞMA GALATASARAY

– Beşiktaş, Galatasaray'a Vodafone Park'ta ağırladığı altı maçta hiç kaybetmedi, üst üstte beş galibiyet aldı.

– Beşiktaş'ta Aboubakar-Cenk-Redmond; 24 gol-9 asiste imza attı. Galatasaray'da Icardi-Kerem-Rashica 26 gol-16 asist üretti.

– Siyah-beyazlılar 10, sarı-kırmızılılar 12 maçta gol yemedi (hükmen galibiyetler hariç).

– Kartal evinde 11 maçtır namağlup. Aslan dış sahadaki son 8 maçta 7 kez kazandı.

– Beşiktaş 31-45 dakikaları arasında 14 gol yüzde 26) attı. Galatasaray 76-90 arasında 18 gol (yüzde28) buldu.