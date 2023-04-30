  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.038
  • Dolar 19.4456
  • Euro 21.4194
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Beşiktaş Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri

» »
Dolmabahçe'de süper derbi... Beşiktaş dev randevuyu kazanıp şampiyonluk yarışına tutunmak, Galatasaray ise zorlu derbiden iyi bir skorla dönüp zirvedeki avantajını korumak istiyor. Bu derbinin sonucu Fenerbahçe de bekliyor.
Beşiktaş Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri

Süper Lig'de pazar mesaisinde sezona bedel tek bir maç oynanacak; Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Ezeli rakiplerin kapışması Fenerbahçe'nin de yakın takibinde olacak. Şampiyonluk yolunda Kara Kartal son kozunu oynayacak. Aslan avantajını korumak isteyecek. Sarı Kanarya ise farkı azaltacağı bir sonuç bekleyecek. Türkiye'nin gözlerini çevireceği 90 dakika öncesi iki takımın durumlarına yakından bakalım…

BEŞİKTAŞ’TA 3 EKSİK, GALATASARAY TAM KADRO

Ev sahibi Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal, Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç’un sakatlıkları bulunuyor, Onur'un durumu da şüpheli; Cenk ise sarı kart cezası sınırında. Gomis'in de affedilmesiyle misafir Galatasaray tam kadro. Sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira, Sacha Boey, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu bugün kart görürse Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

İki takım arasında oynanan 352 maçta Galatasaray 125 galibiyet alıp 492 gol attı, Beşiktaş 113 kez kazanıp 460 kez ağları sarstı.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Mert, Onur (Rosier), Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliviera, Kerem, Mertens, Rashica, Icardi

Saat: 19.00

Hakem: Ali Şansalan

Stat: Vodafone Park

5 MADDEDE DEV KAPIŞMA GALATASARAY

– Beşiktaş, Galatasaray'a Vodafone Park'ta ağırladığı altı maçta hiç kaybetmedi, üst üstte beş galibiyet aldı.

– Beşiktaş'ta Aboubakar-Cenk-Redmond; 24 gol-9 asiste imza attı. Galatasaray'da Icardi-Kerem-Rashica 26 gol-16 asist üretti.

– Siyah-beyazlılar 10, sarı-kırmızılılar 12 maçta gol yemedi (hükmen galibiyetler hariç).

– Kartal evinde 11 maçtır namağlup. Aslan dış sahadaki son 8 maçta 7 kez kazandı.

– Beşiktaş 31-45 dakikaları arasında 14 gol yüzde 26) attı. Galatasaray 76-90 arasında 18 gol (yüzde28) buldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barcelona’yı ekonomik kriz vurdu! 17 yıl sonra kapanıyor28 Nisan 2023 Cuma 10:03
  • İngiltere’de gündem Arda Güler27 Nisan 2023 Perşembe 18:23
  • Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı27 Nisan 2023 Perşembe 14:20
  • Manchester City, Arsenal’ı parçaladı! Premier Lig’de şampiyonluk yarışı…27 Nisan 2023 Perşembe 13:01
  • La Liga'da lider Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano'ya yenildi27 Nisan 2023 Perşembe 10:43
  • Barcelona’nın Nou Camp’tan çıkmasının faturası belli oldu26 Nisan 2023 Çarşamba 18:15
  • Valentin Castellanos, Real Madrid’i tek başına dağıttı26 Nisan 2023 Çarşamba 10:23
  • Deprem Şehitleri Turnuvası hazırlıkları başladı25 Nisan 2023 Salı 16:50
  • Fenerbahçe ile İstanbulspor puanları paylaştı25 Nisan 2023 Salı 11:32
  • Serie A'da lider Napoli, Juventus'u yenerek zirvede arayı açtı24 Nisan 2023 Pazartesi 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti