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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Beşiktaş, Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile eşleşti.

Beşiktaş ilk maçı 13 Nisan Perşembe günü Fransa'da oynayacak.

 

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Karşılaşmanın rövanşı ise 20 Nisan Perşembe günü İstanbul'da Vodafone Arena Stadı'nda olacak.

Kara Kartallar dün 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Olympiakos'u 4-1 yenerek kupada son sekize kalmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle:

Anderlecht- Manchester Utd

Celta Vigo-Genk

Ajax-Schalke

Kupada yarı finaller ise 4 ve 11 Mayıs'ta, final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşme: Bayern-Real

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları da yine İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Son şampiyon Real Madrid kupanın favorileri arasında gösterilen Bayern Münih ile eşleşti.

İlk maç Almanya'da, rövanşı ise İspanya'da oynanacak.

Çeyrek final maçlarının tarihleri ise 11, 12, 18 ve 19 Nisan.

Kupada diğer eşleşmeler de şöyle:

Atletico Madrid-Leicester City

Borussia Dortmund-Monaco

Juventus-Barcelona

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller ise 2, 3, 9, 10 Mayıs'ta, final maçı ise 3 Haziran'da Galler'in Cardiff kentindeki Ulusal Stadyum'da oynanacak.

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