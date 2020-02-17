Beslenme davranışı değişikliği tedavisi ile obezite hastalarında kalıcı çözüm mümkün

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ç. Tuba Günebak,Gıda ve Beslenme Derneği tarafından düzenlenen FHN Talk serilerinin ilkinde, “Duygu Durumumuzun Besin Tercihlerimiz ve Beslenme DavranışımızÜzerine Etkisi” konulu sunumu ile LAÜ’yü temsil ederek konferans verdi.

Günebak: Dünyadaki şişman birey sayısı 600 milyonun üzerinde

"Kilo fazlalığı, şişmanlık, obezite; adı her ne olursa olsun, tüm dünyada hızla artan bir sorun halini aldı”diyen Günebak bilimsel verilere göre, 2008 yılında tüm dünyadaki şişman birey sayısı 400 milyon iken bugün ise bu sayının 600 milyonun üzerinde olduğunu belirtti.

Günebak: Obezite kronik bir hastalık halini alıyor

“Günümüzde her 5 erkekten biri şişmanken,her 2 kadından birinin şişman olduğu görülüyor ve şişmanlığın görülme sıklığı kadınlarda daha yaygınlaşıyor” diyen Günebak herkes buna kalıcı bir çözüm arıyor dedi. Günebak, düzenli beslenme eğitimi almayan ve davranış değişikliği sağlayamayan bireyler için şişmanlık (obezite) kronik bir hastalık halini alıyor dedi.

Kişinin duygu durumu beslenme davranışını yakından etkiliyor

“Bireysel düzeyde gözlenen ve başvurulan en sık çözüm yöntemi diyet yapmak. Ancak, yapılan araştırmalar gösteriyor ki, kişinin duygu durumu beslenme davranışını yakından etkiliyor ve iştah mekanizmasını değiştirebiliyor” diyen Günebak, doğru beslenme müdahaleleri ve beslenme davranışı değişikliği tedavisi ile obezite hastalarında kalıcı çözüme ulaşabilmenin mümkün olduğunu belirtti.