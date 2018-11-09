Bıçaklı IŞİD saldırısını market arabasıyla durdurdu, Avustralya'nın gururu oldu

Terör saldırıları konusunda diken üstündeki Avustralya, bu kez terör bağlantılı bir bıçaklı saldırıda Hızır gibi yetişen el arabalı adamla teselli buldu. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde Bourke Sokağı'nda patlama sesi ve bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, elindeki bıçakla önüne gelene saldıran bir erkekle karşılaştı.

Gündüz gözü Melbourne'ün göbeğinde elindeki bıçağı geçenlere sallayan saldırgan, bir kişinin olay yerinde ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Polise de saldıran erkeğe, yoldan geçenlerin bazıları kaptıkları el arabasıyla ve sandalyeyle müdahale etti. Bu müdahale, bıçaklı saldırıyı yavaşlatmayı başarırken polise de zaman kazandırdı. Desteğe gelen ekiplerin ateş açması sonucu etkisiz hale getirilen saldırgan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede öldü. Market el arabalı adam ise sosyal medyada fenomen oldu.

'Terör saldırısı' soruşturması açılan olay, yanan aracı inceleyen iki polis memurunun üzerine AVM'den fırlayan bir erkeğin elindeki bıçakla atlamasıyla başladı. Bu arada siyah tişörtlü bir adam, market el arabasını kaptığı gibi polise bıçak saplamaya çalışan saldırganın üzerine sürdü. Ancak saldırganın kendisine de bıçak sallaması üzerine bir ara yere düştü.

Bu arada saldırgandan uzaklaşmayı başaran iki polis memuru tekrar köşeye sıkımış duruma düşerken, ayağa kalkan 'kahraman', el arabasıyla yeni bir dalışa geçti. Bir başka vatandaş da eliyle aldırdığı sandalyeyi saldırgana savurmakla meşguldü. O sırada polis desteğinin gelmesiyle silah sesi duyuldu ve daha fazla sivil kanının dökülmesi önlendi.

Caddede bulunanların akıllı telefonlarıyla çektiği el arabalı adamın videosu sosyal medyada furya oldu. Avustralyalılar sıradan vatandaşlarının gösterdiği cesaretten duydukları gururu ifade ederek teselli buldu.

Sosyal medyada takdir ve teşekkür yağdırılan el arabalı adam, 'süper kahraman' mertebesine de yükseltildi. Bir kadın kullanıcı "El Arabalı Adam, Avustralya'nın ihtiyacı olan kahraman" paylaşımında bulundu.

"Orada bir yerde El Arabalı Adam'ın bizi izlediğini bilmek şehrimde kendimi güvende hissetmemi sağlıyor" diye yazan John Cameron, 'Batman' anıştırması yaptı.

IŞİD'DEN 'BİR ASKERİMİZ GERÇEKLEŞTİRDİ' AÇIKLAMASI

Olaya bu yoğun ilginin ardından, Reuters, IŞİD'in Melbourne'deki bıçaklı saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Haber ajansı, IŞİD'in bu iddisını doğrulayacak bir kanıt sunmadığını kaydetti.

'SOMALİLİ SALDIRGAN MİMLİ BİR ZANLIYDI'

Avustralya medyasına göre öldürülen saldırgan Somali kökenli ve 2009 yılında Sydney kentindeki Holsworthy kışlasına intihar saldırısı komplosu yapmaktan yakalanıp yargılandı, ancak beraat etti.