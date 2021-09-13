  • BIST 1.445,210
  • Altın 486,17
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9200
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Bilim insanları 40 yıllık batarya problemini çözdü

»
Çığır açan gelişme, şu anda akıllı telefonlardan Tesla araçlarına kadar her şeyde kullanılan lityum iyon pillere kıyasla çok daha kısa sürede çok daha fazla enerji ve şarj tutabilen lityum metal pillerin gücünden yararlanmayı içeriyor.
Bilim insanları 40 yıllık batarya problemini çözdü

Çığır açan gelişme, şu anda akıllı telefonlardan Tesla araçlarına kadar her şeyde kullanılan lityum iyon pillere kıyasla çok daha kısa sürede çok daha fazla enerji ve şarj tutabilen lityum metal pillerin gücünden yararlanmayı içeriyor.

Bilim insanları şimdiye kadar ticari uygulamalarda kullanılabilecek kadar stabil bir lityum metal pil geliştirememişti.

Harvard Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndan (SEAS) bir ekibin gerçekleştirdiği gelişme, bu yeni nesil bataryanın en az 10 bin kez şarj edilip şarjının boşaltılmasına olanak sağlıyor. Bu, elektrikli araçların ömrü benzinli araçlara kıyasla artıracak ve aynı anda şarj sürelerini azaltarak menzillerini artıracak bir imkan.

SEAS'ta doçent olan Xin Li "Bir lityum metal pil, yüksek kapasitesi ve enerji yoğunluğu nedeniyle pil kimyası için kutsal kase kabul ediliyor" dedi.

Fakat bu pillerin stabilitesi hep zayıf olmuştur. Bu pillerin temel termodinamiklerini inceleyerek daha üstün bir performans elde edebilir ve yarattıkları birçok imkandan yararlanabiliriz.

Nature adlı bilimsel dergide çarşamba günü yayımlanan araştırma, bataryayı bir araya getirirken pilin kendi kendini iyileştirmesine ve bozulma sorununu çözmesine olanak tanıyan yenilikçi ve çok katmanlı bir yaklaşım içeriyor.

Elektrikli araç endüstrisinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için tasarımın ticari olarak geliştirilebileceği umuluyor.

Dr. Li şunları söyledi:

"Kavramın ispatı niteliğindeki bu tasarım, katı haldeki lityum metal pillerin ticari lityum iyon pillerle rekabet edebileceğini gösteriyor. Ve çok katmanlı tasarımımızın esnekliği ve çok yönlülüğü, pili, batarya endüstrisindeki seri üretim prosedürleriyle potansiyel olarak uyumlu kılıyor."

Tasarımı ticari pile yükseltmek kolay olmayacak ve hâlâ birtakım pratik zorluklar yaşıyoruz fakat bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

Kaynak: Independent Türkçe

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollandalı bilim insanlarına ödül getiren araştırma: Kalabalıkta yürürken çarpışmamak için ne kadar mesafe ihtiyacınız var?11 Eylül 2021 Cumartesi 08:38
  • Twitter Reactions özelliğini ilk olarak Türkiye’de test edeceğini duyurdu!09 Eylül 2021 Perşembe 20:15
  • Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman alarmı09 Eylül 2021 Perşembe 15:02
  • Galaxy Note serisinde sona doğru07 Eylül 2021 Salı 20:53
  • Bitcoin: El Salvador, kripto parayı resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu07 Eylül 2021 Salı 19:31
  • Twitter’dan nefret söylemlerine karşı 'güvenlik modu’ uygulaması07 Eylül 2021 Salı 19:21
  • KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza07 Eylül 2021 Salı 19:09
  • Telegram'dan WhatsApp'a gönderme: Hangi yıldayız06 Eylül 2021 Pazartesi 22:45
  • Tuhaf radyo sinyallerinin kaynağı, bilim insanlarını şaşırttı06 Eylül 2021 Pazartesi 22:15
  • Sosyal medya hırsızları çoğaldı06 Eylül 2021 Pazartesi 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti