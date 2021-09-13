Bilim insanları 40 yıllık batarya problemini çözdü

Çığır açan gelişme, şu anda akıllı telefonlardan Tesla araçlarına kadar her şeyde kullanılan lityum iyon pillere kıyasla çok daha kısa sürede çok daha fazla enerji ve şarj tutabilen lityum metal pillerin gücünden yararlanmayı içeriyor.

Çığır açan gelişme, şu anda akıllı telefonlardan Tesla araçlarına kadar her şeyde kullanılan lityum iyon pillere kıyasla çok daha kısa sürede çok daha fazla enerji ve şarj tutabilen lityum metal pillerin gücünden yararlanmayı içeriyor.

Bilim insanları şimdiye kadar ticari uygulamalarda kullanılabilecek kadar stabil bir lityum metal pil geliştirememişti.

Harvard Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndan (SEAS) bir ekibin gerçekleştirdiği gelişme, bu yeni nesil bataryanın en az 10 bin kez şarj edilip şarjının boşaltılmasına olanak sağlıyor. Bu, elektrikli araçların ömrü benzinli araçlara kıyasla artıracak ve aynı anda şarj sürelerini azaltarak menzillerini artıracak bir imkan.

SEAS'ta doçent olan Xin Li "Bir lityum metal pil, yüksek kapasitesi ve enerji yoğunluğu nedeniyle pil kimyası için kutsal kase kabul ediliyor" dedi.

Fakat bu pillerin stabilitesi hep zayıf olmuştur. Bu pillerin temel termodinamiklerini inceleyerek daha üstün bir performans elde edebilir ve yarattıkları birçok imkandan yararlanabiliriz.

Nature adlı bilimsel dergide çarşamba günü yayımlanan araştırma, bataryayı bir araya getirirken pilin kendi kendini iyileştirmesine ve bozulma sorununu çözmesine olanak tanıyan yenilikçi ve çok katmanlı bir yaklaşım içeriyor.

Elektrikli araç endüstrisinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için tasarımın ticari olarak geliştirilebileceği umuluyor.

Dr. Li şunları söyledi:

"Kavramın ispatı niteliğindeki bu tasarım, katı haldeki lityum metal pillerin ticari lityum iyon pillerle rekabet edebileceğini gösteriyor. Ve çok katmanlı tasarımımızın esnekliği ve çok yönlülüğü, pili, batarya endüstrisindeki seri üretim prosedürleriyle potansiyel olarak uyumlu kılıyor."

Tasarımı ticari pile yükseltmek kolay olmayacak ve hâlâ birtakım pratik zorluklar yaşıyoruz fakat bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

Kaynak: Independent Türkçe