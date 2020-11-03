Bilim İnsanları Koronaya Karşı Müthiş Çözümü Açıkladı

Korona hasta sayılarının patladığı İngiltere’de çalışma gerçekleştiren bilim insanları, yetkililere yoğurt, ekmek ve süt gibi temel gıda ürünlerine d vitamini enjekte etmeleri çağrısında bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, İngiliz bilim insanları korona virüse karşı müthiş bir çözüm önerisini kamuoyuna duyurdu. Dr Gareth Davies öncülüğünde toplanan bir grup bilim insanı, İngiltere nüfusunun yarısında D vitamini eksikliği olduğunu ve hükümetin vatandaşlara D vitamini takviyesi almaları yönündeki tavsiyesinin toplumda karşılık bulmadığını belirtti.

Bazı araştırmalara göre, D vitamini eksikliği korona virüs kapma riskini ve Covid-19 hastalığının bazı etkilerini artırıyor.

HASTANEYE KALDIRILANLARIN YÜZDE 82’İNDE D VİTAMİNİ DÜŞÜK

İspanya'da geçen hafta yapılan açıklamada, araştırmacıların hastaneye kaldırılan 216 Covid-19 hastasının yüzde 82'sinin kanında D vitamini oranının düşük olduğu sonucuna ulaştığı aktarılmıştı. Ancak bilim dünyası D vitamini ile Covid-19 arasında net bir bağ olduğunda hemfikir değil. Bazı araştırmalar D vitamininin Covid-19, grip ya da solunum yolu hastalıklarında etkisi olmadığını gösteriyor.

SÜT, EKMEK VE PORTAKAL SUYUNA EKLENME TAVSİYESİ

D vitamini eksikliği çocuklarda raşitizmde, yetişkinlerde ise kemik yumuşamasına (osteomalasi) neden olabiliyor. Ciddi miktarda D vitamini eksikliği ise çocuklarda, felç ve kalp yetmezliğine yol açabilen hipokalsemiye neden olabiliyor.

Ancak İngiltere Sağlık Bakanlığı ve Kamu Sağlığı birimi, yoğun tüketilen süt, ekmek ve portakal suyu gibi gıdalara D vitamini eklenmesi yönünde 10 yıldır yapılan çağrılara olumsuz yanıt veriyor.

“MEVCUT TAVSİİYE İŞE YARAMIYOR”

Finlandiya, İsveç, Avusturya ve Kanada'daysa bu uygulama mevcut.

Çağrıyı yapan gruba öncülük eden Dr Davies "Gıdalara yapılacak vitamin takviyesi dikkatli bir şekilde planlanmalı, doğru gıdalar seçilmeli. Ama şu açık ki hükümetin mevcut tavsiyesi işe yaramıyor, nüfusun en az yarısında D vitamini eksikliği var" dedi.

Vücudumuz D vitaminini güneş ışığıyla temas ettiğinde üretebiliyor. Bu nedenle İngiltere'de özellikle Ekim-Mart ayları arasında D vitamininin takviye gıdalarla alınması gerekiyor.

2019'da Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma una D vitamini eklenmesi halinde gelecek 90 yılda en az yüzde 25 daha az D vitamini eksikliği vakası görüleceğini, bunun da uzun vadede sağlık masraflarında yaklaşık 65 milyon sterlinlik tasarruf sağlayacağını ortaya koymuştu.