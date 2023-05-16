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Bilimsel araştırma: Obez çocuklarda kısırlık riski var

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İtalya'da yapılan bir araştırma aşırı kilolu erkek çocukların yaşıtlarına göre testislerinin daha küçük olduğunu ve bu çocukların yetişkinlikte infertilite (kısırlık) sorunu yaşayabileceği belirtildi.
Bilimsel araştırma: Obez çocuklarda kısırlık riski var

Bilim insanları erken yaşta alınan fazla kiloların gelecekte sağlık sorunlarına davetiye çıkarabileceğini duyurdu…

İtalya’da yapılan bir araştırmada çocukken aşırı kilolu ve obez olan gençlerin, yetişkinlikte üreme sorunu yaşayabileceği ortaya çıktı.

Catania Üniversitesi’nde verileri inceleyen bilim insanları, aşırı kilolu çocukların testislerinin yaşıtlarına göre daha küçük olduğunu açıkladı. 9 ile 14 yaşları arasındaki çocukları inceleyen bilim insanları aşırı kilolu çocukların testislerinin yaşıtlarınınkilere göre neredeyse yarı yarıya daha küçük olduğunu tespit etti.

İtalyan bilim insanları, erken yaşta aşırı kilolu olmanın sperm sayısında düşüklüğe ve yetişkinlikte de üreme sorunlarına sebebiyet vereceğini açıkladı. Obez olmanın yumurtalıkların büyümesini engelleyebildiğini belirten bilim insanları aşırı kilolu olmanın hormonları da etkileyebileceğini vurguladı.

Bilim insanları 1973’te ortalama olarak bir mililitrede 104 milyon sperm bulunduğunu fakat 2019’da bu rakamın 49 milyon düştüğünü açıkladı. Fazla kilolar, hareketsiz yaşam tarzı ve kimyasallara maruz kalmanın da bulunu etkilediği belirtildi.

Araştırmayı yürüten Catania Üniversitesi’nden Dr. Rossella Cannarella, “Fazla kilolu ya da obez bireylerin, testis boyutları sağlıklı yaşıtlarınınkine oranla daha küçük” dedi.

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