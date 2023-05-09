Bilinçsiz egzersizin hız treninden atlamaktan bir farkı yoktur

“Egzersizin sağlığa katkıları tartışılmaz. Çoğu egzersiz programı herkes için uygun değildir hatta zararı olabilir” uyarısında bulunan Akgül, günümüzde en çok tercih edilen fitness ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Uzmanlar, her daim inaktif yaşamın tehlikelerine değinip, hareketin önemine vurgu yapıyor. Düzenli egzersizin bir yaşam biçimine dönüştürülmesine salık veriyor. Tabii bu yönde bilinçli adım atmak kaydıyla…

Günümüzde egzersiz konusunda bilgi kirliliği olduğuna, bu nedenle doğru ve sağlıklı tercihler yapılmadığına dikkat çeken Egzersiz Uzmanı Ecem Akgül, egzersiz ile sporun birbirinden farkının yanı sıra yıllardır yoğun talep görse de anlamı tam olarak bilinmeyen fitness egzersizleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. İşte açıklamaları:

‘Spor eşittir sağlık' diyemeyiz

Kelime anlamına göre spor belli bir sistem dahilinde gerçekleşen organizasyonlarda kazanma ve kaybetme içgüdüleriyle yapılır. Yani sağlıklı olma iç güdüsü ile yapılamaz. Bu nedenle ‘spor eşittir sağlık değildir' ama ‘egzersiz eşittir sağlık' diyebiliriz. Çünkü egzersiz ihtiyaçlarınıza yani fiziksel uygunluk düzeyinize göre hazırlanmış olan fiziksel aktivitenin planlı yapılmış halidir. Örnek vermek gerekirse, futbol branşında bir elit sporcuyu göz önünde bulunduralım ve solunum, dolaşım düzeyinde eksikleri olduğunu varsayalım. Sporcunun gereken performansı sergilemesi adına, solunum ve dolaşım sistemini geliştirip, diğer özelliklerini de koruyarak planlı olarak uygulayacağı egzersizlerle fiziksel uygunluk düzeyini yapacağı işe hazır hale getirmelidir.

Fitness kas geliştirme yöntemi değildir

Özellikle alanı egzersiz bilimi olmayanların “spor sağlıktır, fitness yaparak kaslarınızı geliştirin'' önerisi çok yanlış. Biz bunu düzeltmekten yorulduk. Artık birçok alanda bu bilgiler aktarılsa da fitness hâlâ kas veya vücut geliştirme olarak bilinmektedir. Oysa ‘fiziksel uygunluk' demektir. Yani yaptığın iş ne olursa olsun fiziksel olarak uygun olma halidir. Gün içerisinde enerji harcayarak yaptığımız bütün eylemlere fiziksel aktivite adı verilir. Bir ev hanımının da bir elit sporcunun da fiziksel uygunluk düzeyi vardır. Bu nedenle fiziksel aktivitelerimizi yani günlük işlerimizi kaliteli yapabilmek adına, harcayacağımız enerjiye fiziksel uygunluk düzeyimizi hazır hale getirmemiz gerekir. Bunun için hareket-dolaşım-solunum sistemi, eklem hareketliliği ve antropometrik yani yapısal olarak uygunluğu sağlamalıyız ki, fiziksel uygunluk (fitness) düzeyimizi gün içerisindeki eylemleri kaliteli yapabilmek adına belli bir düzeyde olalım. Farklı isimlerle hayatımızın her noktasında gördüğümüz ve duyduğumuz pilates, yoga, crossfit gibi egzersiz çeşitleri aslında fitness başlığı altında yer alır. Kısacası pilates de bir fitness, crossfit de bir fitnesstir.

Bilinçsiz yapılmamalı

İnsanlar hâlâ fazla stresten şikayet ediyor, hareketsiz hayatlar yaşıyor ya da fitness programlarını bir hafta içine sıkıştırmaya çalışarak kaslarını boş yere zorluyor. Çoğu egzersiz programı herkes için uygun olmayabilir. Örneğin bazı kişilerin dizleri 10 km'lik yavaş tempolu koşu egzersizini kaldıramaz. Bazı orta yaşlı kişilerin eklemleri ise 45 dakika boyunca yürüyüş bandının üzerinde çalışmaya dayanamaz. Özellikle de vücudu aktiviteye alışkın olmayan kişiler içinse herhangi bir grup dersine katılmak bir hız treninden atlamaktan farksız olabilir. Fakat pilates egzersiz metodu herkes için tasarlanmıştır. Stres, boyun ve omuzlarda birikir ve kasları gererek omuzları sıkıştırır. Pilates, boyun ve omuzları esnetip dik duruşu sağlayarak gerginliği başınızdan, boyun ve omuzlarınızdan atmanızı sağlar ve daha derin nefes almanıza yardımcı olur. Kısa sürede kronik ağrılarınızdan ve duruş bozukluklarınızdan kurtulmazını sağlar.