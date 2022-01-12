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Bir Ağaçta Yedi Çeşit Meyve Yetiştirdi

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Bir Ağaçta Yedi Çeşit Meyve Yetiştirdi
Bir Ağaçta Yedi Çeşit Meyve Yetiştirdi

Kayseri’de yaşayan 60 yaşındaki emekli Hacı İbrahim Okumuş, 10 yıl önce evinin bahçesine diktiği erik ağacında, aşılama yöntemiyle yedi farklı meyve yetiştirdi: Erik, kayısı, şeftali, badem, vişne, kiraz ve sarı kiraz.

Melikgazi ilçesinde oturan Okumuş meyve ağaçları olsun istedi. Ancak yeri dar olduğu için tek ağaç dikip farklı meyve türleri yetiştirmeyi denedi ve başardı.

Bakım ve ilaçlamalarını eksiksiz yaptığı, boyu 5 metreyi bulan erik ağacında, göz ve yarma aşılama yöntemiyle elde ettiği meyvelerin hepsinin çok lezzetli olduğunu söyleyen Okumuş şöyle devam etti:

“Şu an yedi çeşit meyvesi mevcuttur. Ağaçta bu kadar çeşit yetişebiliyor. Tek çekirdekli ağaçlar birbirine uyum sağlar. Bunu dallara aşıladığın zaman ayrı ayrı meyve verir. Çok çekirdekli olarak elma, armut ve ayva gibi ürünler aşılanabilir. Kayısı ağacında da çeşitli kayısı çeşitleri mevcuttur. Tek çekirdekli olduğu için kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. İsteyen olursa da başkanlarının bağ ve bahçelerine giderek aşılama yapıyorum.”

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