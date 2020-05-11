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SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Bir ay sonra ilk kez koronavirüs görülen Vuhan’da, Kovid-19 kümelenmesi şüphesi

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Bir ay sonra ilk kez koronavirüs görülen Vuhan’da, Kovid-19 kümelenmesi şüphesi.Yerel sağlık yetkilileri şehirde 5 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığını söyledi
Bir ay sonra ilk kez koronavirüs görülen Vuhan’da, Kovid-19 kümelenmesi şüphesi

Çin, pandeminin merkez üssü olarak görülen Vuhan’da bir aylık sürenin ardından ikinci kez koronavirüs vakası kaydedildi. Pazartesi günü şehirde 5 yeni vakadan oluşan bir kümelenmenin bildirilmesi, yeni bir salgın dalgasına yönelik uyarı işareti olarak yorumlandı.

2019 sonunda Vuhan’da tespit edilen koronavirüs, hızla şehir dışına yayılmış ve Hubei eyaletinde binlerce kişinin hastalanmasına yol açmıştı.

Vuhan yetkilileri salgını kontrol altına almak için seyahat ve hareket kısıtlamalarını beraberinde getiren sert tedbirler almış ve bunların işe yaradığı görülmüştü.

Yetkililerin salgının kontrol altına alındığını söylemesiyle kısıtlamalar da son haftalarda hafifletilmeye başlamıştı. Çocuklar okula başlarken, şehre giriş çıkışlara da yeniden müsade edilmişti.

Ancak pazar günü bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran yetkililer, bugün şehirdeki 5 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığını söyledi.

Bangkok Post’un haberine göre yerel sağlık yetkilileri, yeni vakaların hepsinin yetişkinlerden oluştuğunu ve aynı yerleşim bölgesinde görüldüğünü bildirdi.

Ayrıca Hubei eyaleti çapında “belirti göstermeyen” 11 yeni vaka tespit edildi. Çin’in belirti göstermeyen ve gösteren vakaları ayrı ayrı kaydettiği biliniyor.

Pazartesi günü Çin’de bildirilen yeni vakalardan 5’i de Kuzey Kore yakınlarındaki kuzeydoğu bölgesinden geldi.

Devlet televizyonu CCTV’ye göre hafta sonu 670 bin nüfuslu Shulan’da çamaşırhanede çalışan bir kişiden kaynaklanan 11 yeni vaka kaydedilmişti.

Bunun sonucunda ülke çapında koronavirüs vaka sayısı, 82 bin 918’e ulaştı. 4 bin 633 kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiği belirtilirken, 78 bin 144 kişinin de hastalığı yendiği kaydedildi.

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