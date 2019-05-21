Bir çok kadının varlığından haberi yok: Kadın prezervatifleri

Çoğu kadının varlığından bile haberdar olmadığı kadın prezervatifleri doğru bir şekilde kullanıldığında erkek prezervatifine alternatif ve her iki tarafa da zevk verici bir korunma yöntemidir. Hem istenmeyen gebeliklerin önlenmesini sağlayan hem de cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı etkin bir olan koruma kadın prezervatifleri nedir? Nasıl kullanılır? İşte kadın prezervatifleri hakkında bilinmeyen ve öğrenilmesi gereken şeyler...

CİNSEL İLİŞKİDEN 8 SAAT KADAR ÖNCE VAJİNAYA YERLEŞTİRİLEBİLİYOR

İlk kez 1980’li yıllarda Danimarkalı bir doktor olan Lasse Hessel tarafından tasarlanan ve 10 yıl kadar sonra Fransa’da geliştirillen kadın prezervatifi kadın genital bölgesinin geniş bir yüzeyini kaplar. Bu da cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmayı artırır.Lateks ya da nitrilden üretilen ve 9-17 cmlik yapısıyla ince bir kese görünümünde olan kadın prezervatifleri, istemeyen hamilelikleri ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için seks sırasında kullanılan cinsel sağlık ürünleridir. Her iki ucunda bulunan esnek ya da sünger halkalar prezervatifin vajinadan kaymamasını sağlamaktadır. Cinsel ilişkiden sekiz saat kadar önce vajinaya yerleştirilebilen bu prezervatifler, ön sevişmeyi bölmemiş oluyor ve kayganlaştırıcı yağ kullanılabilmesine de imkan sağlıyor.

KADIN PREZERVATİFİ NASIL KULLANILIR?

Prezervatif vajina girişinden içeri doğru itilip, açık ucundan tutularak parmak yardımıyla içeri itilmelidir.Yani kapalı olan uç vajinanın derinine , rahim ağzına doğru yerleştirilirken, açık olan uç dışarıda kalmalıdır.Prezervatif dışında bulunan halka vajinanın girişinde durmalıdır.

DOĞRU KULLANILDIĞINDAN EMİN OLUNMALIDIR

Herhangi bir doktor yardımı almadan, kadınların kendi kendilerine çıkarıp takabileceği kadın prezertaviflerinde kutunun üzerinde yazan talimatlar dikkatlice okuyup, uygulanmalıdır. Açıklandığı şekilde kullanılmadığı taktirde güvenirlirliği azalan bu ürünler erkek prezervatifinde olduğu gibi tek kullanımlıktır. Ayrıca erkek prezervatiflerine göre daha kalın ürünlerdir.