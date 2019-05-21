  • BIST 85.310
  • Altın 247,939
  • Dolar 6,0466
  • Euro 6,7481
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Bir çok kadının varlığından haberi yok: Kadın prezervatifleri

» »
Kadın prezervatifi nedir?Kadın prezeervatifleri ne şekilde kullanılır? Hem kadına hem de erkeğe zevk veriyor.
Bir çok kadının varlığından haberi yok: Kadın prezervatifleri

Çoğu kadının varlığından bile haberdar olmadığı kadın prezervatifleri doğru bir şekilde kullanıldığında erkek prezervatifine alternatif ve her iki tarafa da zevk verici bir korunma yöntemidir. Hem istenmeyen gebeliklerin önlenmesini sağlayan hem de cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı etkin bir olan koruma kadın prezervatifleri nedir? Nasıl kullanılır? İşte kadın prezervatifleri hakkında bilinmeyen ve öğrenilmesi gereken şeyler...

CİNSEL İLİŞKİDEN 8 SAAT KADAR ÖNCE VAJİNAYA YERLEŞTİRİLEBİLİYOR

İlk kez 1980’li yıllarda Danimarkalı bir doktor olan Lasse Hessel tarafından tasarlanan ve 10 yıl kadar sonra Fransa’da geliştirillen kadın prezervatifi kadın genital bölgesinin geniş bir yüzeyini kaplar. Bu da cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmayı artırır.Lateks ya da nitrilden üretilen ve 9-17 cmlik yapısıyla ince bir kese görünümünde olan kadın prezervatifleri, istemeyen hamilelikleri ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için seks sırasında kullanılan cinsel sağlık ürünleridir. Her iki ucunda bulunan esnek ya da sünger halkalar prezervatifin vajinadan kaymamasını sağlamaktadır. Cinsel ilişkiden sekiz saat kadar önce vajinaya yerleştirilebilen bu prezervatifler, ön sevişmeyi bölmemiş oluyor ve kayganlaştırıcı yağ kullanılabilmesine de imkan sağlıyor.

KADIN PREZERVATİFİ NASIL KULLANILIR?

Prezervatif vajina girişinden içeri doğru itilip, açık ucundan tutularak parmak yardımıyla içeri itilmelidir.Yani kapalı olan uç vajinanın derinine , rahim ağzına doğru yerleştirilirken, açık olan uç dışarıda kalmalıdır.Prezervatif dışında bulunan halka vajinanın girişinde durmalıdır. 

DOĞRU KULLANILDIĞINDAN EMİN OLUNMALIDIR

Herhangi bir doktor yardımı almadan, kadınların kendi kendilerine çıkarıp takabileceği kadın prezertaviflerinde kutunun üzerinde yazan talimatlar dikkatlice okuyup, uygulanmalıdır. Açıklandığı şekilde kullanılmadığı taktirde güvenirlirliği azalan bu ürünler erkek prezervatifinde olduğu gibi tek kullanımlıktır. Ayrıca erkek prezervatiflerine göre daha kalın ürünlerdir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pestisitli sebze ve meyve tüketenlerin çocuğu olmuyor20 Mayıs 2019 Pazartesi 22:00
  • Bu hormonlar kadınlarda erken yaşlanmaya neden oluyor20 Mayıs 2019 Pazartesi 19:30
  • Huzursuz bacağın sonu yoğun bakım olmasın!20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:35
  • Pakistan'da bir doktor 510 hastaya HIV pozitif bulaştırdı19 Mayıs 2019 Pazar 17:40
  • Brezilya tipi popo kaldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti19 Mayıs 2019 Pazar 17:38
  • İçtiğiniz su Alzheimer'e neden olabilir !19 Mayıs 2019 Pazar 17:34
  • Yağlı saçlar için doğal ev yapımı şampuan tarifi!19 Mayıs 2019 Pazar 16:02
  • Tırnak batması neden olur işte en önemli nedeni!19 Mayıs 2019 Pazar 10:35
  • Hamile kalmak isteyenler ne yapmalı doğurganlık diyetini mutlaka deneyin!19 Mayıs 2019 Pazar 10:33
  • Rahim ağzı kanseri nedir belirtileri ve tedavi yolları18 Mayıs 2019 Cumartesi 23:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti