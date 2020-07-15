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Bir uzman çavuş 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu, Şırnak ayağa kalktı

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Şırnak’ta dün akşam, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırı girişiminde bulunan uzman çavuş, çevredekiler tarafından yakalandı. Diyarbakır Barosu, olayın takipçisi olduklarını açıkladı.
Bir uzman çavuş 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu, Şırnak ayağa kalktı

Şırnak’ta, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı girişiminde bulunan uzman çavuş A.A., küçük çocuğun çığlıklarını duyan yurttaşlarca yakalandı.

Mezapotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Şırnak kent merkezinde bulunan bir sitede dün akşam 13 yaşında bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı girişiminde bulunuldu. Ulaşılan bilgilere göre, kentte görev yapan bir uzman çavuş A.A., dün gece küçük çocuğu cinsel saldırı girişiminde bulunmak isterken küçük çoğun çığlıkları duyan yurttaşlarca yakalandı.

Yaşanan olay sonrasında yurttaşlarca çekilen kimi görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Mezapotamya Ajansı’nın ulaştığı çocuğun avukatı olayı doğruladı. Avukat, konuyla ilgili adliyede savcı ile görüşme halinde oldukları bilgisini paylaştı.

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı olayının faili uzman çavuş A.A.’nın cezasız kalmaması olayın takipçisi olduklarını duyurdu. Elçi, “Şırnak Barosu, Şırnak’ta 13 yaşındaki küçük kıza cinsel tacizde bulunan uzman çavuş A.A. isimli şahsın eyleminin cezasız kalmaması için yönetim kurulu ve insan hakları merkezi üyesi meslektaşlarımız olayı takip etmektedirler” dedi.

Cinsel saldırı olayı, öğlen saatlerinde kent merkezinde toplanan bir grup tarafından protesto edildi. Yaşanan durum özellikle sosyal medyada gündeme oturdu. Binlerce kullanıcı #susmaşırnak etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla olaya dair tepkilerini gösterdi.

HDP eski Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şırnaklı bir gencin olaya ilişkin çektiği bir videoyu paylaştı. Görüntülerdeki genç, konuyla ilgili İl Emniyet Müdürü ile görüştüklerini ve onun da olayı teyit ettiğini belirtiyor.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, çevredeki yurttaşlarca olay sonrasına dair çekilen görüntüleri Twitter hesabından “Çocuklarımızın geleceğini tacizcilere bırakmayacağız Dün gece Şırnak Şaranlar sitesinde bir uzman çavuş 10 yaşındaki bir çocuğu taciz etmiştir Görgü tanıkları da yaşanan taciz olayını teyit etmiştir Yargı derhal gereğini yapmalıdır Olayın peşini asla bırakmayacağız” ifadeleriyle paylaştı.

HDP’nin diğer Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise, olaya dair şu paylaşımda bulundu: “Dün gece Şırnak (...) 10 yaşındaki bir ÇOCUK uzman çavuşun tacizine maruz kalmıştır. Çocuk uyurken sessiz olunur,istismar edilirken değil. Peşini bırakmayacak, sessiz kalmayacağız”

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