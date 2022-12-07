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Birçok Sivil Toplum Kuruluşu Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluştu

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Aralarında Kazakistan ve Tunus’tan temsilcilerin de yer aldığı pek çok Sivil Toplum Kuruluşu Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluştu
Birçok Sivil Toplum Kuruluşu Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluştu

Aralarında Kazakistan ve Tunus’tan temsilcilerin de yer aldığı pek çok Sivil Toplum Kuruluşu Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen “Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Sempozyumu”nda başta sürdürülebilir kalkınma hedefleri olmak üzere pek çok konu ele alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen, “Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Sempozyumu” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 40 uluslararası bildiri ile araştırmacıların toplumsal konulardaki bilgi tecrübe ve araştırmalarının sunulduğu sempozyuma Kazakistan ve Tunus’tan davetli konuşmacıların yanı sıra üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin misyonları arasında yer alan kadın, engelli ve çocuk, yaşlı ve gençlerle ilgili tüm konuları kapsayan projeler için iş birliği ortamının oluşmasına fırsat sağlayan ve ücretsiz gerçekleştilen sempozyumun sonunda, konuşmacılara Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin el emeği olan seramikler hediye edildi.

Sempozyumun ilk paneli, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı’nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nden Prof. Dr. Hatice Jenkins, Toplumsal Gelişim Hareketi’nden (TOGEH) Prof. Dr. Sibel Dinçyürek, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bahire Efe Özad, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz toplumsal projelerini paylaştı. 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri masaya yatırıldı

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Toplumsal Konulara Disiplinlerarası Bakış” adıyla gerçekleşen diğer panel ise Prof. Dr. Hüseyin Bicen, Doç. Dr. Umut Akçıl  moderatörlüğünde gerçekleştirdi. Panelde, Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tülen Saner, Enerji, Çevre ve Su Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı, Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (YABEM) Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Hürsen, 60+ Tazelenme Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Emete Toros konuşmacı olarak yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yağmur Çerkez ve Doç. Dr. Behçet Öznacar moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplumsal konular ve projelerin ele alındığı panelde ise Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği Başkanı (ZAYDER) Rabia Özcömert, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Gülçin Erkmen, Gazimağusa Özel Eğitim Okulu temsilcisi Dr. Emirali Evcimen ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu birer konuşma yaptı.

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STK’lar sempozyumda toplumsal projelerini sundu

Sempozyumun ikinci günü ise Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un “Toplumda Değerler Söyleşisi” ile devam etti. “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” adlı kitap serisi kapsamında toplumsal konulara, değerlere ve hayata dair motivasyona ilişkin bilgiler aktaran Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, sempozyum kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü de gerçekleştirdi. Panelde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi Başkanı Vehbi Zeki Serter, Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu, Seramik Sanatçısı Leman Cankat ve Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı Kurucu Başkanı Özge Özbekoğlu toplumsal projelerine ilişkin konuştular.

Akıllı şehirler ve toplum temalı seminerde ise Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda herkes için hizmet ve akıllı teknolojiler konusunda önerilerde bulundular. Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay, Erişilebilir Turizm Rehberinin hazırlanmasında merkezin katkılarından söz ederek Rehberin ingilizce, Arapça ve Türkçe olarak birçok farklı kentte kullanıldığını vurguladılar.

Prof. Dr. Zehra Altınay: “Toplum ile bilim ve üniversiteler arasında güçlü bağlar oluştu.”

Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, 2013’ten beri, eş başkan Prof. Dr. Fahriye Altınay ve alanında uzman yönetim kurulu üyeleriyle birlikte toplumsal konulara bilimsel bakış açısı ile ışık tutmak için çalıştıklarını vurgulayarak “Toplum ile bilim ve üniversiteler arasında güçlü bağlar oluştu” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Altınay, sempozyumun ilk gününde, davetli konuşmacı Dr. Ainur Kenebayeva ile birlikte,  Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Kazakistan Toplumsal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen projelerin sonuçlarını da paylaştı. Sempozyuma Tunus’tan katılan Prof. Dr. Mohamed Jemni ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri, teknoloji ve yapay zeka uygulamaları hakkında bilgiler aktardı.

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