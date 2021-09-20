Birçok ülkede Kanser hastaları, ilaç stoklarının tükenmesi nedeniyle tedavi olmakta zorlanıyor

Fransa'da Kansere Karşı Ligi derneği, son dönemlerde ilaç stoklarının tükenmesiyle kanser hastalarının en az yüzde 75'inin ilaçlara erişmekte sorun yaşadığını açıkladı.

Kanser ilaçlarının yüzde 10'u Asya'da bulunan fabrikalarda üretiliyor ancak özellikle Covid-19 salgını esnasında patlak veren üretim sorunları nedeniyle birçok ülkede hastalar hayati öneme sahip olan bu ilaçlara erişmekte zorlanıyor.

Fransa'da mesane kanseri olan Mathieu, "Tedavim için bir ilaç kullanıyordum fakat o ilacın bitmesi nedeniyle immünoterapiye geçtim ve yine ilaç bulmakta zorluk çektim. Hastalıkla beraber sanki çifte ceza almışım gibi hissediyorum" dedi.

İlaç tedarik sorunu giderek büyüdü

La Pitié hastanesinde hematolog olan ve Kansere Karşı Lig'in başkan yardımcısı Jean-Paul Vernant, "Stok sorunu hakkında konuşmayı bırakmalıyız, çünkü stok diye bir şey yok. Şu an dünyada tedarik sorunu yaşıyoruz. Açıkça ilaç kıtlığı olduğunu söylemek lazım" diyerek hükümet yetkililerini uyardı.

İlaç kıtlığı pandemi ile kötüleşti ancak uyarılar daha da eskiye dayanıyor. İlaç tedarikinde yaşanan sorunlar her geçen yıl kademeli olarak arttı.

2020'de Ulusal İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM), 2 bin 446 kez stok sorunu kaydetti, 2019'da bu sayı bin 504 idi, 2008'de ise sadece 44.

Eski ilaçların üretimi azaldı

Tedarik sorunun en çok eski ilaçlarda olduğunu vurgulayan Jean-Paul Vernant, "Kansere karşı kullanılmaya devam eden eski ilaçlar var. Belli bir süre sonra bu ilaçların patenti bitiyor ve kamu malı oluyor. İlaç üreticileri de yeterince kar elde etmedikleri için üretimlerini ciddi ölçüde düşürüyor" diye konuştu.

Bu durumun ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Jean-Paul Vernant, ilaç kıtlığı nedeniyle bazı hastaların mesane ablasyonu yaptırmak zorunda kaldığını belirtti.

Fransız hükümeti yasalarla sorunu aşmayı planlıyor

Fransa'da bu soruna karşı çeşitli yollar denendi. Örneğin 30 Mart 2021'de yayınlanan kararname ile laboratuvarlar "önemli ilaçlar" (MITM) adı verilen temel tedavilerin stoklarını oluşturmaya zorlandı.

Eylül ayından bu yana laboratuvarlardan, Fransa'da pazarlanan tüm MITM'ler için stokların tükenmesine karşı planlar geliştirmeleri istendi.

Amaç, riskli durumları tespit etmek ve mümkün olan en iyi koşullarda tedavinin devamını sağlayacak çözümler önermek. Bunu yapmayan laboratuvarlara ceza kesilecek.

Kansere Karşı Lig aynı zamanda, Avrupalı ilaç şirketlerinin üretimi Asya'da değil Avrupa ülkelerinde yapmasını istiyor. Bugün aktif bileşenlerin üretiminin yüzde 80'i Hindistan ve Çin'de yapılıyor.