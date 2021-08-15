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Bisiklette zamana karşı yarış

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Bisiklette zamana karşı yarış
Bisiklette zamana karşı yarış

Bisiklette Zamana Karşı Yarış yapıldı. Girne yeni çevre yolundan başlangıç alan sporcular toplam 18.5 km lik parkuru aynı noktada tamamladı.

Büyük erkeklerde Hüseyin İlker Ercen, kadınlarda Sevim Yıldız, Yıldız A Erkeklerde Emre Kaplan, Yıldız B Kızlarda Sıla Kaynak, Yıldız B Erkek Alkan Kanlısoy, Master 1 Erkeklerde Buğra Cömert, Master 2 Erkeklerde Mehmet Beyaz birinci geldi. Bu arada HİB Takım’da birincilik Alümetal’in oldu. 

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