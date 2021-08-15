Bisiklette Zamana Karşı Yarış yapıldı. Girne yeni çevre yolundan başlangıç alan sporcular toplam 18.5 km lik parkuru aynı noktada tamamladı.
Büyük erkeklerde Hüseyin İlker Ercen, kadınlarda Sevim Yıldız, Yıldız A Erkeklerde Emre Kaplan, Yıldız B Kızlarda Sıla Kaynak, Yıldız B Erkek Alkan Kanlısoy, Master 1 Erkeklerde Buğra Cömert, Master 2 Erkeklerde Mehmet Beyaz birinci geldi. Bu arada HİB Takım’da birincilik Alümetal’in oldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.