Bitcoin 20.000 Dolar Barajını Aştı: 2021'de Beklentiler 100.000 Dolar

Dünyanın en ünlü ve en değerli kripto parası Bitcoin, 2017'deki düşüşünün ardından 20.000 dolar barajını aştı. Yatırımcılara göre bu sefer yoluna daha emin adımlarla ilerleyen kripto paranın 2021 içinde 100.000 dolar barajını aşması bekleniyor.

İlk çıktığı yıllarda çok düşük miktarlara alınabilen Bitcoin, geçen uzun sürenin ardından yatırımcılarına çok büyük paralar kazandırdı. Yaklaşık 3 sene önce pik noktasını yapan ve o dönemlerde 20.000 dolara yaklaşan Bitcoin, sonrasında büyük bir düşüş yaşamıştı. Aradan geçen uzun sürede yavaş yavaş yeniden toparlanmaya başlayan kripto para, nihayet yeniden eski günlerine dönmeye başladı.

Dünyanın en ünlü kripto parası Bitcoin, uzun süredir devam eden kararlı yükselişinin ardından nihayet 20.000 doların üzerine çıkmayı başardı. Son 24 saatte yüzde 7,14 artış yakalayan kripto para, haberi yazdığımız an itibariyle 20.698 dolardan işlem görüyor. Bazı yatırımcılara göre, önemli bir aşamayı temsil eden 20.000 dolar barajı, Bitcoin için tamamen yeni bir zemin hazırlayacak ve 2021 yılı içerisinde kripto paranın 100.000 dolarlık değere ulaşmasını sağlayacak.

DversiFi'nin CEO'su Ross Middleton'a göre bu artış, merkezi olmayan finanslar da dahil olmak üzere tüm kripto para sektörü için iyiye işaret olacak.

Bitcoin, yıllık bazda yüzde 189 yükseldi

Bitcoin'in son günlerdeki büyük atılımıyla beraber kripto paranın 2020 içerisinde yüzde 189'dan fazla yükseldiğini gördük. Kripto paranın bu başarısı, dünyanın en güvenilir yatırım fonlarından olan altınla da kıyaslandı. Altın, 2020 içerisinde yüzde 68'lik bir yükseliş kaydetti. Dijital altın olarak kabul gören Bitcoin ise, kripto paraların geleceğinin çok parlak olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu

Bitcoin piyasasında önümüzdeki günlerde nasıl bir hareketlenme olacağı şu anda bilinmiyor. Peki sizce Bitcoin, bu yükselişini sürdürecek mi, yoksa daha önce olduğu gibi sert bir düşüş yaşar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.