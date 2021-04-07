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Boğaziçi mezunlarından Melih Bulu’ya 5 bin imzalı istifa çağrısı

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı nöbetlerine 68. gününde de devam etti. Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi de 5 bin imza ile Bulu’yu istifaya çağırdı.
Boğaziçi mezunlarından Melih Bulu’ya 5 bin imzalı istifa çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi’nin tüm bileşenlerinin kayyum rektör Melih Bulu’ya yönelik protesto eylemleri sürüyor. Boğaziçili akademisyenler, bugün de (7 Nisan) Rektörlük binasına sırtlarını dönerek Bulu’yu protesto etti.

Akademisyenler nöbetlerinin 68. gününde de “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.

Bugünkü akademisyen nöbeti sonrası Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi (BÜİM) 5 bin mezunun imzaladığı açıklamayı nöbetlerin de yapıldığı Üstün Ergüder Meydanı’na sererek kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada 5 maddeye yer verildi. Mezunlardan 2 kişi de bu açıklamayı okuyarak “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde buluşan mezunlar, üniversitelerindeki kayyum rektör atamasına karşı öğrenciler ve öğretim görevlilerinin yaklaşık yüz gündür direndiğine dikkat çekerek, Melih Bulu’nun üniversite içinden gelen bu güçlü itiraza kulak vermesini ve derhal istifa etmesini istedi.

“Kamunun yüksek yararı ve üniversite kurumunun işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için, katılımcı ve demokratik bir seçimin önünü açmak üzere, Melih Bulu’nun bir an önce görevinden istifa etmesini talep ediyoruz” diyen mezunlar, son araştırmaların da ortaya koyduğu gibi, Boğaziçi dayanışmasının toplumun büyük çoğunluğu tarafından desteklendiğini hatırlattı.

Bu mücadele halkın vicdanında da çoktan kabul görmüş bir mücadeledir. Melih Bulu bu sese kulak vermelidir” diye konuşan mezunlar, özerk üniversite taleplerini hukuk mücadelesiyle de sürdüren öğretim görevlilerinin, rektör atamasına ve yeni fakülte açılmasına karşı Danıştay’da açtıkları davaların da takipçisi olduklarını vurguladı.

Basın açıklamasıyla birlikte üzerinde imzacıların isim ve mezuniyet yıllarının bulunduğu listeyi Güney Meydan’da rektörlük önüne yayarak sergileyen mezun grubu, bildiri metnini ve imza kampanyasını ilgili tüm kurumlara ve milletvekillerine ileteceklerini duyurdu.

 

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